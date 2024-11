Pfenning sei Dank: Winterbacher nehmen hohe Hürde

Region Nahe. Ein Meilenstein in Richtung Meisterschaft ist dem SV Winterbach in der Fußball-Bezirksliga gelungen. Die hohe Hürde beim FSV Idar-Oberstein übersprang der ungeschlagene Tabellenführer und verteidigte seinen Neun-Punkte-Vorsprung. Die Verfolger zeigten sich torhungrig. Die SG Weinsheim gewann das Derby in Bockenau mit 6:0, die TSG Planig gegen den VfR Baumholder II sogar mit 11:1. Es war das zweite Mal, dass der Aufsteiger elf Gegentore fing, gegen die Weinsheimer hatte es ein 0:11 gegeben.