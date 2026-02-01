SV Gimbweiler profitiert Paukenschlag beim FSV Blau-Weiß: Drei Spieler weg Sascha Nicolay 01.02.2026, 11:07 Uhr

i Ibrahim El-Saleh (in blau) schoss in der laufenden Beziksliga-Saison acht Toe für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Nun ist er für den SV Gimbweiler spielberechtigt. Stefan Ding

Diese Transfers kurz vor Ende der zweiten Wechselperiode überraschen. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat sich von drei Spielern getrennt. Darunter ist auch der beste Torschütze des Vereins. Der SV Gimbweiler und die SG Veitsrodt profitieren.

Das ist wirklich ein Paukenschlag. Fußball-Bezirksligist FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat sich kurz vor Ende des zweiten Wechselfensters von drei Spielern getrennt und damit den Weg für überraschende Transfers geebnet. Die B-Klässler SV Gimbweiler und SG Veitsrodt/Tiefenstein profitieren von diesem Schritt.







Artikel teilen

Artikel teilen