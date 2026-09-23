20 Spielzeiten Bezirksliga Pascal Stieh ist der Dino beim Urvieh TuS Mörschied Sascha Nicolay 23.09.2026, 13:12 Uhr

i Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Pascal Stieh (links) Motor und Seele des Spiels des TuS Mörschied. Mit seinem Verein kickt er gerade die 20. Bezirksliga-Saison in Folge. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Pascal Stieh verkörpert wie kein anderer Spieler den TuS Mörschied. Der Kapitän hat etwas geschafft, was wohl noch keinem Spieler aus dem Kreis Birkenfeld vor ihm gelungen ist.

Kein Verein an der Nahe spielt so lange ohne Unterbrechung in der Bezirksliga wie der TuS Mörschied. Mittlerweile läuft die 20. Saison, in der die Mörschieder seit ihrem Aufstieg aus der A-Klasse 2007 hintereinander in der Bezirksliga mitmischen. Ein Spieler ist immer dabei gewesen und damit so etwas wie der Dino beim Bezirksliga-Urvieh.







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