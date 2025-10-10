SCB-Coach hat Erwartungen Pascal Geibel präzisiert seine Schiedsrichter-Kritik 10.10.2025, 11:28 Uhr

i Pascal Geibel hat Erwartungen an einen Unparteiischen. Der Trainer des SC Birkenfeld sagt, dass ein Schiedsrichter in der Bezirksliga auch eine der Spielklasse entsprechende Leistung abrufen können muss. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Trainer des SC Birkenfeld hatte den Schiedsrichter bei der Partie in Weinsheim sehr deutlich kritisiert. Von dieser Kritik rückt Pascal Geibel auch nicht ab, doch vor dem Heimspiel gegen Pfaffen-Schwabenheim wird er genauer.

Ziemliche Wellen geschlagen hatte die Kritik von Pascal Geibel, dem Trainer von Fußball-Bezirksligist SC Birkenfeld, am Schiedsrichter bei der 2:4-Niederlage in Weinsheim. „Das war eine katastrophale Leistung des Schiedsrichters, der wie in der C-Klasse nur aus dem Mittelkreis und auf Zuruf gepfiffen hat.







