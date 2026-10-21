Überraschung bei SC Birkenfeld Pascal Geibel legt sein Traineramt nieder Sascha Nicolay 21.10.2026, 18:28 Uhr

i Pascal Geibel ist nicht mehr Trainer des SC Birkenfeld. Nach acht Spielen ohne Sieg, aber auch nur drei Niederlagen in zwölf Saison-Spielen ist er zurückgetreten. Stefan Ding

Die Niederlage beim TuS Pfaffen-Schwabenheim hat Konsequenzen. Pascal Geibel ist als Chefcoach des SC Birkenfeld zurückgetreten. Beim Verein herrscht Bedauern, aber man respektiert die Gründe.

Überraschung beim SC Birkenfeld: Pascal Geibel ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer des Fußball-Bezirksligisten zurückgetreten. Wladislaw Sontag, der bisherige Co-Trainer, ist nun spielender Chefcoach des Vereins. „Pascal hat die Mannschaft am Dienstagabend über seinen Schritt informiert“, bestätigte SCB-Fußball-Abteilungsleiter Christian Jahn Geibels Demission und verriet: „Ich weiß seit Montag darüber Bescheid.







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