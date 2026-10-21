Überraschung bei SC Birkenfeld
Pascal Geibel legt sein Traineramt nieder
Pascal Geibel ist nicht mehr Trainer des SC Birkenfeld. Nach acht Spielen ohne Sieg, aber auch nur drei Niederlagen in zwölf Sai
Pascal Geibel ist nicht mehr Trainer des SC Birkenfeld. Nach acht Spielen ohne Sieg, aber auch nur drei Niederlagen in zwölf Saison-Spielen ist er zurückgetreten.
Stefan Ding

Die Niederlage beim TuS Pfaffen-Schwabenheim hat Konsequenzen. Pascal Geibel ist als Chefcoach des SC Birkenfeld zurückgetreten. Beim Verein herrscht Bedauern, aber man respektiert die Gründe.

Lesezeit 3 Minuten
Überraschung beim SC Birkenfeld: Pascal Geibel ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer des Fußball-Bezirksligisten zurückgetreten. Wladislaw Sontag, der bisherige Co-Trainer, ist nun spielender Chefcoach des Vereins. „Pascal hat die Mannschaft am Dienstagabend über seinen Schritt informiert“, bestätigte SCB-Fußball-Abteilungsleiter Christian Jahn Geibels Demission und verriet: „Ich weiß seit Montag darüber Bescheid.
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