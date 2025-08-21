Ein Ortsbürgermeister als Trainer gegen das Team aus seinem eigenen Ort: Andy Baumgartner steht vor einem ungewöhnlichen Duell. Zudem kehrt Florian Galle nach Kirn zurück – die Emotionen werden am vierten Spieltag der Bezirksliga Nahe hochkochen.

Am Sonntag steht in der Fußball-Bezirksliga der vierte Spieltag an, und ungewöhnlicherweise gehen alle Partien zur besten Amateurspielzeit am Sonntagnachmittag über die Bühne.

Die noch junge Saison nimmt langsam Konturen an, und erste Tendenzen zeichnen sich ab. Die SG Weinsheim führt die Tabelle mit drei Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:1 an. Dahinter folgen der SC Idar-Oberstein II und die TSG Planig, die ebenfalls noch ungeschlagen sind und dadurch ihre Rolle als Aufstiegskandidaten untermauern. Im Tabellenkeller warten unterdessen Mannschaften wie der VfL Rüdesheim, der TSV Bockenau, der FSV Idar-Oberstein und der SV Oberhausen weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

„Der SC Idar ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga.“

Christoph Schenk

Im Blickpunkt des Spieltags steht das Topduell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und der TSG Planig. Beide Teams präsentieren sich in starker Form und werden bislang allen Erwartungen gerecht. Die TSG Planig ist vor dem Aufeinandertreffen voller Vorfreude, aber auch wachsam. In der zurückliegenden Begegnung im Haag gab die Mannschaft von Trainer Christoph Schenk eine 5:1-Führung aus der Hand und verlor am Ende 6:7. „Das letzte Spiel spielt keine Rolle mehr“, sagt Schenk und fügt an: „Wir wollen mehr Ergebnis statt Erlebnis. Das ist uns in den ersten Spielen auch gut gelungen, da haben wir defensiv viel besser gestanden und weniger Gegentore zugelassen.“ Für Schenk steht fest, dass die Partie von hoher Intensität geprägt sein wird. „Ich erwarte ein tolles Fußballspiel. Beide Mannschaften wollen einen offensiven Fußball spielen und viel den Ball haben. Wer es schafft, die Offensivreihen des Gegners besser unter Kontrolle zu bringen, wird das Spiel für sich entscheiden.“ Besonderen Respekt zollt der Trainer dem Gegner: „Der SC Idar ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga.“ Die äußeren Bedingungen könnten seiner Elf in die Karten spielen: „Durch den Kunstrasen fühlt sich das Auswärtsspiel an wie ein Heimspiel. Und es wird auch viel auf die Tagesform ankommen.“

Tabellenführer SG Weinsheim bekommt es in seinem dritten Heimspiel in Folge mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun, die sich mit zwei Siegen aus drei Partien in die obere Hälfte vorgearbeitet hat. Die Palmstein-Elf will ihre makellose Bilanz weiter ausbauen, doch der Gegner reist mit breiter Brust an. Ein Derby, in dem die Weinsheimer die SGM nicht unterschätzen sollten. Besonders wird das Spiel durch die Personalie Andy Baumgartner. Der Tausendsassa wurde vor wenigen Tagen als Ortsbürgermeister von Merxheim vereidigt. Als Trainer der SG Weinsheim trifft er nun auf das Team aus dem Ort, dem er vorsteht. Nicht nur aufgrund seines politischen Engagements kennt er viele Gästeakteure, Baumgartner bringt sich auch in der Nachwuchsabteilung der JSG Merxheim ein, organisiert beispielsweise Jahr für Jahr die Spanien-Reise des Vereins.

Duell auf Augenhöhe steigt in Winzenheim

Spannend wird es im Duell zwischen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und dem TuS Mörschied. Während die Kirner mit sechs Punkten gut in die Saison gestartet sind, laufen die Mörschieder ihrer Form noch hinterher. Zwar konnte der TuS das vergangene Spiel für sich entscheiden, doch die zwei verlorenen Begegnungen zum Auftakt müssen aufgeholt werden, um zu den Kirnern aufzuschließen. Für den Mörschieder Trainer Florian Galle ist es die Rückkehr an seine jahrelange Wirkungsstätte.

Im Tabellenkeller ist der Druck bereits deutlich spürbar. Der TSV Bockenau steht nach drei Niederlagen noch ohne Punkt da und empfängt in der SG Guldenbachtal einen unangenehmen Gegner, der nach zwei Siegen in Folge mächtig Selbstvertrauen getankt hat. Auch der VfL Rüdesheim hofft beim SC Birkenfeld auf den ersten Dreier der Saison, muss sich aber auf einen spielstarken Gegner einstellen. Ein Duell auf Augenhöhe steigt zwischen dem TuS Winzenheim und dem FSV BW Idar-Oberstein. Die Winzenheimer sammelten als Aufsteiger immerhin schon vier Punkte, während der FSV noch ohne Sieg dasteht und dringend punkten muss, um nicht frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren. Ähnlich stellt sich die Lage bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und der Spvgg Nahbollenbach dar. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld absetzen. Eine Niederlage hingegen würde zunächst den Anschluss an die oberen Plätze kosten.

„Wir wollen in der Liga ankommen und uns mit Punkten belohnen.“

André Müller

Für den SV Oberhausen bietet sich am Sonntag die nächste Gelegenheit auf den ersten Punktgewinn. Die Mannschaft von Spielertrainer André Müller reist zum TuS Pfaffen-Schwabenheim, der bislang vier Zähler auf dem Konto hat. Der Aufsteiger blickt realistisch, aber nicht resigniert auf die aktuelle Lage. „Der Saisonstart war nicht einfach. Wir können aber gut einordnen, wo wir stehen“, erklärt Müller. Trotz der bislang ausgebliebenen Punkte zeigt er sich mit der eigenen Leistung nicht unzufrieden: „Die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, war okay. Wir konnten jedenfalls immer erhobenen Hauptes vom Platz gehen“, legt der Spielertrainer nach. Gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim rechnet sich der SVO nun die ersten Chancen aus: „Das ist der Gegner, gegen den wir am ehesten die Chance haben, etwas mitzunehmen.“ Dementsprechend klar ist das Ziel. „Wir wollen in der Liga ankommen und uns mit Punkten belohnen“, gibt sich Müller kämpferisch und ergänzt: „Wir wollen versuchen, mehr Fußball zu spielen als in den ersten drei Auftritten.“