Schon am Mittwoch, um 19 Uhr, rollt wieder der Bezirksliga-Fußball. Der SC Birkenfeld empfängt den TuS Mörschied.
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Im Stadion am Berg in Birkenfeld wird am Mittwoch schon eine vorgezogene Partie des zweiten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga angepfiffen. Um 19 Uhr empfängt der SC Birkenfeld dabei den TuS Mörschied zum BIR-Derby.Während die Birkenfelder beim ersten Spieltag am Sonntag mit einem Dreier beim VfR Baumholder II in die Runde gestartet sind, musste der TuS Mörschied gleich Federn lassen.