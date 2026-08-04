SC Birkenfeld hat Sorgen Ohne Niklas Schindler ins Derby gegen den TuS Mörschied Sascha Nicolay 04.08.2026, 13:35 Uhr

i Nach dem Juri Schewtschenko (vorne) und sein SC Birkenfeld zum Saisonauftakt beim VfR Baumholder II erfolgreich waren, möchten sie geegen den TuS Mörschied nachlegen. Stefan Ding

Schon am Mittwoch, um 19 Uhr, rollt wieder der Bezirksliga-Fußball. Der SC Birkenfeld empfängt den TuS Mörschied.

Im Stadion am Berg in Birkenfeld wird am Mittwoch schon eine vorgezogene Partie des zweiten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga angepfiffen. Um 19 Uhr empfängt der SC Birkenfeld dabei den TuS Mörschied zum BIR-Derby.Während die Birkenfelder beim ersten Spieltag am Sonntag mit einem Dreier beim VfR Baumholder II in die Runde gestartet sind, musste der TuS Mörschied gleich Federn lassen.







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