Das sagen die Aufstiegshelden Nikodemus schießt Buhlenberg mit Schmackes ins Glück Sascha Nicolay 31.05.2026, 09:55 Uhr

Die Trainer sind glücklich, der 1:0-Schütze froh, der Torwart fassungslos vor Freude – und der Kapitän verdrückt Tränchen: Der SV Buhlenberg feiert den Aufstieg in die Bezirksliga.

Der SV Buhlenberg hat es allen gezeigt. Der Vizemeister der A-Klasse Birkenfeld steigt an der Seite von Titelträger VfR Baumholder II in die Fußball-Bezirksliga auf. „Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben“, jubelte Coach Giuseppe Coco nach dem Triumph in den Aufstiegsspielen gegen den VfL Simmertal.







Artikel teilen

Artikel teilen