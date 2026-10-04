Ein wildes Spiel lieferten sich die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld. Vor allem in der Schlussphase ging so richtig die Post ab. Drei Punkte nach Spielertrainer-Doppelpack sachte der TuS Mörschied beim VfR Baumholder II ein.
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Im Kreis Birkenfeld war in der Bezirksliga Derbyzeit angesagt und besonders in Nahbollenbach wurde es spät dramatisch. Während der TuS Mörschied beim VfR Baumholder II seine Chancen besser nutzte und mit 3:1 gewann, erlebte der SC Birkenfeld bei der Spvgg Nahbollenbach einen wilden Nachmittag.