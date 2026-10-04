SC Birkenfeld rettet ein 3:3 Niklas Schindlers Fallrückzieher landet im Winkel Sascha Nicolay

Florian Unckrich 04.10.2026, 19:59 Uhr

i Niklas Schindler (rotes Trikot) im heißen Zweikampf. Ganz spät im Spiel in Nahbollenbach rettete er dem SC Birkenfeld ein Remis. Michael Greber

Ein wildes Spiel lieferten sich die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld. Vor allem in der Schlussphase ging so richtig die Post ab. Drei Punkte nach Spielertrainer-Doppelpack sachte der TuS Mörschied beim VfR Baumholder II ein.

Im Kreis Birkenfeld war in der Bezirksliga Derbyzeit angesagt und besonders in Nahbollenbach wurde es spät dramatisch. Während der TuS Mörschied beim VfR Baumholder II seine Chancen besser nutzte und mit 3:1 gewann, erlebte der SC Birkenfeld bei der Spvgg Nahbollenbach einen wilden Nachmittag.







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