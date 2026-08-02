VfR Baumholder II verliert 2:4 Niklas Schindler beim Sieg des SC Birkenfeld überragend Sascha Nicolay 02.08.2026, 19:42 Uhr

i Birkenfelder Schuhputz-Jubel nach dem 1:0-Führungstor in BaumholderTorjubel. Juri Schewtschenko erweist Torschütze Niklas Schindler die Ehre. Stefan Ding

Unterschiedlich erlebten und bewerteten die Trainer des VfR Baumholder II und des SC Birkenfeld das Derby beider Mannschaften. Birkenfelds Pascal Geibel erlebte die Partie von den Zuschauerrängen, denn er war gesperrt.

Der SC Birkenfeld hat das Derby in der Fußball-Bezirksliga beim VfR Baumholder II mit 4:2 gewonnen – und das ohne seinen Trainer. Pascal Geibel saß nach seiner Roten Karte beim Verbandspokalspiel bei der SG Niederhambach/Schwollen fernab der Mannschaft außerhalb des Spielfeldbereichs, denn er durfte während der Partie genauso wenig Einfluss nehmen, wie vorher und nachher sowie in der Halbzeitpause.







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