FSV Blau-Weiß verliert weiter Niklas Munsteiner mit Dreierpack beim Mörschieder 5:1 Florian Unckrich 28.09.2025, 21:38 Uhr

i Roman Nagel vergibt diese Großchance für den SC Birkenfeld. Am Ende hieß es gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach 1:2. Stefan Ding

Auch bei seinem Ex-Verein schaffte es Dirk Reidenbach, der Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, nicht, mit seinem Team einen Dreier zu landen. Langsam geht der Kontakt nach oben verloren. Der TuS Mörschied siegte dagegen deutlich.

Auch am 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga gab es für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein keinen Dreier. Nach dem 1:6 in Meddersheim hält das Obersteiner Team die Rote Laterne mit nur zwei Punkten weiter fest in der Hand.Eine Niederlage steckte auch der SC Birkenfeld im Traditionsduell gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ein, während der SC Idar-Oberstein II und der TuS Mörschied klare Siege landeten.







