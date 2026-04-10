17 Tore hat er in dieser Saison schon für den TuS Mörschied erzielt – so viele wie Florian Zimmer für den SC Idar. Im Interview erzählt Niklas Munsteiner von seinen Zielen, einer Anfrage des SC Idar-Oberstein und vom für ihn typischen Tor.
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Niklas Munsteiner spielt in der Fußball-Bezirksliga eine herausragende Saison für den TuS Mörschied. 17 Tore hat der Angreifer bereits erzielt. Damit ist er zusammen mit SC-Goalgetter Florian Zimmer, der in der Oberliga ebenfalls auf 17 Treffer kommt, der gefährlichste Torjäger des Fußballkreises Birkenfeld, der höher als A-Klasse spielt.