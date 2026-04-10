Mörschied-Stürmer im Interview Niklas Munsteiner: Ich bin so eine Art Thomas Müller Sascha Nicolay 10.04.2026, 13:05 Uhr

i Niklas Munsteiner (grünes Trikot) behauptet sich durchaus auch mal, wenn der Gegner in Überzahl ist. Hähn Joachim. Joachim Hähn

17 Tore hat er in dieser Saison schon für den TuS Mörschied erzielt – so viele wie Florian Zimmer für den SC Idar. Im Interview erzählt Niklas Munsteiner von seinen Zielen, einer Anfrage des SC Idar-Oberstein und vom für ihn typischen Tor.

Niklas Munsteiner spielt in der Fußball-Bezirksliga eine herausragende Saison für den TuS Mörschied. 17 Tore hat der Angreifer bereits erzielt. Damit ist er zusammen mit SC-Goalgetter Florian Zimmer, der in der Oberliga ebenfalls auf 17 Treffer kommt, der gefährlichste Torjäger des Fußballkreises Birkenfeld, der höher als A-Klasse spielt.







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