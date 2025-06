Beim SC Birkenfeld sind alle froh, dass am Ende einer schwierigen, von großem Verletzungspech geprägten Saison in der Bezirksliga der Klassenverbleib stand. Damit der Verein in der kommenden Saison sorgenfrei spielen und den Blick etwas weiter nach oben richten kann, haben sich die Verantwortlichen um Verstärkungen bemüht – und sind auch erfolgreich gewesen.

Allerdings muss der SCB auch einen Abgang verkraften. Leon Korn, der beste Torschütze der vergangenen Runde, der 18-mal ins Schwarze zielte, wechselt in den Klub seines Wohnorts, zum SC Alsweiler.

Roman Nagel, Niklas Schindler und Eduard Pavzuk kommen

Dafür hat der SCB drei Neuzugänge an Land gezogen. Von Kreispokalsieger und A-Klässler SV Buhlenberg wechselt Roman Nagel zum früheren Oberligisten. Eduard Pavzuk ist der zweite Neue. Er spielte schon einmal für den SCB und kommt nun von der SG Wolfersweiler/Nohfelden zurück. Prominentester Zugang ist sicherlich Niklas Schindler. Der 26-Jährige trug in den vergangenen drei Spielzeiten das Trikot des VfR Baumholder. In dieser Zeit erlebte er viel. Er wurde Meister in der Verbandsliga und kam in der Oberliga zum Einsatz. Dort arbeitete er auch mit SCB-Trainer Pascal Geibel zusammen, der den VfR Baumholder bekanntlich in dessen zweiten Oberliga-Halbjahr coachte.

„Wir haben festgestellt, dass uns in dieser Saison oft etwas Tempo gefehlt hat. Alle drei Zugänge sorgen dafür, dass wir ein bisschen mehr Speed auf den Platz bringen“, erklärt Christian Jahn, der Fußball-Abteilungsleiter des SC Birkenfeld. Jahn stellt auch fest, dass der SCB eigentlich fünf Neuzugänge hat. „Eugen Schwindt und Alex Koch haben ihre Kreuzbandrisse überstanden und stehen uns wieder zur Verfügung. Sie konnten in der abgelaufenen Runde nicht oder kaum spielen und sind deshalb wie Zugänge für uns“, erläutert der Abteilungsleiter. Ansonsten gibt es im Kader des SC Birkenfeld keine Veränderungen.