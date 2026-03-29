Es bleibt bei sechs Punkten Vorsprung. Mit dem 4:4 hält die SG Weinsheim ihren Verfolger, den SC Idar-Oberstein II, auf Distanz. Doch es wären auch ein Sieg und ein Neun-Punkte-Polster möglich gewesen.
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Ein echtes Spektakel lieferten die beiden Top-Teams der Fußball-Bezirksliga. Im Spitzenspiel trennten sich der SC Idar-Oberstein II und die SG Weinsheim 4:4. Am anderen Ende der Tabelle fuhr der VfL Rüdesheim Bonuspunkte ein und gewann der FSV Idar-Oberstein das Kellerduell in Oberhausen überraschend deutlich.