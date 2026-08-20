Derby gegen TuS Winzenheim
Nackenschläge schocken die SG Guldenbachtal nicht
Für Nick Nikodemus (weißes Trikot, im Duell mit dem Merxheimer Philipp Schneider) und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach lief es zuletzt
Für Nick Nikodemus (weißes Trikot, im Duell mit dem Merxheimer Philipp Schneider) und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach lief es zuletzt nicht nach Plan. In Birkenfeld soll der Schalter umgelegt werden.
Ottenbreit Michael. Michael Ottenbreit

Nach dem Tod des Rüdesheimer Spielers Fevzi Almazoglu steht die Bezirksliga noch immer unter Schock. Auch das am Wochenende geplante Spiel des VfL wurde verlegt. Auf den anderen Plätzen soll dagegen wieder gespielt werden. 

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13 Tore auf der einen, noch kein Gegentor auf der anderen Seite: Wenn die SG Guldenbachtal am Freitag in der Fußball-Bezirksliga den TuS Winzenheim empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bislang auf ganz unterschiedliche Weise stark in die Saison gestartet sind.
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