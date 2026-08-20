Nach dem Tod des Rüdesheimer Spielers Fevzi Almazoglu steht die Bezirksliga noch immer unter Schock. Auch das am Wochenende geplante Spiel des VfL wurde verlegt. Auf den anderen Plätzen soll dagegen wieder gespielt werden.

13 Tore auf der einen, noch kein Gegentor auf der anderen Seite: Wenn die

am Freitag in der Fußball-Bezirksliga den

empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bislang auf ganz unterschiedliche Weise stark in die Saison gestartet sind.