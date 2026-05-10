Matchball vergeben Mukamba wechselt zur SG Weinsheim Olaf Paare 10.05.2026, 11:00 Uhr

i Enttäuscht ob des verpassten Meisterstücks fanden sich die Spieler der SG Weinsheim und Trainer Andy Baumgartner nach der Partie in Pfaffen-Schwabenheim zum Spielerkreis zusammen. Edgar Daudistel

Die SG Weinsheim plant ihre Zukunft in der Landesliga. Erneut entschieden sich drei junge Spieler für einen Wechsel zur SG. Den letzten Schritt zum Aufstieg verpasste das Team aber vor toller Kulisse in Pfaffen-Schwabenheim.

Es war alles angerichtet: 300 Zuschauer säumten das Spielfeld in Pfaffen-Schwabenheim, Plakate waren vorbereitet, die Feierkarawane sollte starten. Doch Fußball-Bezirksligist SG Weinsheim verpasste den Matchball, kam über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.„Es hat irgendwie nicht sollen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen