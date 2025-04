Es bleibt eng für die Spvgg Nahbollenbach und den VfR Baumholder II im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Beide Mannschaften zogen in ihrem Kreis-Derby den Kürzeren und müssen deshalb weiter um den Klassenverbleib bangen. Die Baumholderer unterlagen durch ein Eigentor beim SC Birkenfeld, während den Nahbollenbachern eine Pausenführung beim TuS Mörschied nicht reichte. Das VfR-Team ist nun Drittletzter mit drei Punkten Rückstand auf den TSV Bockenau und die Nahbollenbacher am rettenden Ufer. Sowohl der TSV als auch die Spvgg haben gerade zwei Zähler Vorsprung auf den TuS Waldböckelheim auf dem gefährlichen viertletzten Rang.

Die drei anderen Kreis-Birkenfeld-Mannschaften kabbeln sich um den fünften Platz. Aktuell steht dort der TuS Mörschied, der am FSV Blau-weiss Idar-Oberstein vorbeigezogen ist. Siebter mit einem Punkt Rückstand auf den FSV und zwei Zählern weniger als Mörschied ist der SC Idar II.

TuS Mörschied - Spvgg Nahbollenbach 4:1 (0:1). Die Gäste führten nicht unverdient zur Pause. „Ich finde, das ist so in Ordnung gegangen. Wir waren voll in der Partie“, sagte Andy Forster, der Trainer der Spvgg. „Nahbollenbach hat ansprechend gespielt“, lobte auch Rainer Becker, der Fußball-Abteilungsleiter des TuS Mörschied. Er sah durchaus Möglichkeiten auf beiden Seiten und fand, dass sein TuS nach einem Foul an Florian Galle einen Elfmeter hätte bekommen müssen (28.). Zehn Minuten später gingen die Gäste durch einen präzisen Schuss von Matthias Heidrich in Führung (38.).

Nach der Pause zeigten beide Mannschaften ein anderes Gesicht. Zum Leidwesen von Forster. „Ich war noch gar nicht an der Bank, da ist das 1:1 gefallen“, stöhnte der Coach. „Wir haben mit dem ersten Angriff des zweiten Abschnitts ausgeglichen“, erzählte Becker. Lars Haag traf per Kopf (46.). „Dieses 1:1 hat uns den Stecker gezogen. Bei uns ist nichts mehr gegangen. Wir haben Mörschied Riesenräume überlassen“, erklärte Forster. Und der TuS wusste das zu nutzen. Florian Galle verfehlte aus 30 Metern das Tor noch knapp (54.), doch eine Minute später zirkelte David Klos einen Freistoß von halblinks mit dem rechten Fuß so raffiniert vor die Kiste, dass der Ball - von Freund und Feind unberührt - in die lange Ecke fiel. Mörschied lag 2:1 vorne (55.) und legte nur drei Minuten später durch Niklas Munsteiner nach einem Steckpass von Tim Schuf das 3:1 nach (58.). Munsteiner machte dann mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie (72.). „Die zweite Halbzeit war sehr schlecht von uns“, kritisierte Forster.

Ganz anders sah die Welt von Galle aus. „Die zweite Hälfte war extrem gut von uns“, sagte der Mörschieder Spielertrainer, den Abteilungsleiter Becker als „Aktivposten“ seines Teams ausgemacht hatte. Galle hielt fest: „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“ Auch wenn rechnerisch der Abstieg noch möglich sein könnte, ist nun auch Galle vom Klassenverbleib überzeugt. „Ich glaube, da können wir jetzt einen Haken dran machen“, sagte der TuS-Coach.

SC Birkenfeld - VfR Baumholder II 1:0 (0:0). Die entscheidende Aktion geschah neun Minuten vor Schluss. Wladislaw Sontag, Birkenfelds spielender Co-Trainer, hatte die Kugel an der gegnerischen Eckfahne eigentlich schon verloren. „Er hat den Ball mit einer Grätsche zurückerobert“, staunte SCB-Tainer Pascal Geibel. Sontag brachte Thomas Kämmerling ins Spiel, der den Ball vors Tor flankte. Und dort traf Marcerl Gutendorf per Kopf in den eigenen Winkel. Ein höchst unglückliches und bitteres Eigentor des Baumholderers. „Das nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte Geibel, um aber die Leistung Kämmerlings herauszustreichen: „Wir waren wieder einmal personell am Anschlag. Thomas hat zunächst 90 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt und dann noch einmal eine Halbzeit bei uns in der ersten.“

So glücklich der Treffer für die Birkenfelder fiel, so verdient war der Sieg auch in Geibels Augen. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, fand der Birkenfelder Coach. „Bezogen auf die ersten 45 Minuten gehe ich mit“, meinte Gegenüber Jan Eisenhut, hielt aber fest, dass seine Mannschaft noch eine Doppelchance zum Ausgleich hatte. Allerdings fand auch der Baumholderer Trainer: „Der Birkenfelder Sieg war schon verdient. Der SCB war wacher und spritziger.“

„Wir sind das Spiel wie ein Pokal-Halbfinale angegangen“, berichtet Geibel. „Wir haben uns gesagt, wenn wir Baumholder schlagen, dann haben wir nächste Woche ein Endspiel und können den Klassenverbleib perfekt machen.“ Der SCB spielt dann bei der SG Guldenbachtal, die trotz eines Trainerwechsels nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Bockenau auf den letzten Platz abgerutscht ist.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim - SC Idar-Oberstein II 1:5 (0:3). „Es war eine einseitige Sache“, sagte Michael Rodenbusch, der Trainer des SC Idar-Oberstein II. Die Idarer traten mit einem starken Team an, in dem einige Akteure des Oberligakaders aufliefen. Hinten hielten Florian Szöllösi und Fabian Sagawe den Laden zusammen. Zunächst hielten die Gastgeber noch dagegen, doch dann wurde Noah Thees im Strafraum gefoult und verwandelte den Elfer selbst zum 1:0 (18.). Colin Fuchs erhöhte aus 40 Metern zum 2:0 (29.) und packte dann noch das 3:0 drauf (41.). „In der Pause habe ich noch gesagt, dass wir Merxheim nicht mehr ins Spiel kommen lassen dürfen“, verriet Rodenbusch. Die Ansage kam irgendwie nicht an, denn Keven Lang-Lajendäcker verkürzte umgehend nach Wiederanpfiff auf 1:3 (46.). „Es war aber so ziemlich unsere einzige Fehlleistung in der Defensive“, betonte Rodenbusch. Vier Minuten später schoss Hendrik Puhl. Merxheims Keeper wehrte ab, traf dabei aber seinen Verteidiger Tim Wilhelm, von dem der Ball zum Idarer 4:1 ins Tor prallte (50.). Zwei Minuten später machte Fuchs seinen Dreierpack mit dem 5:1 perfekt. „Wir haben noch zwei Tore geschossen, die wegen Abseits nicht anerkannt worden sind. Manchmal hat die Entscheidung gestimmt, manchmal nicht“, meinte Rodenbusch mit feinem Humor.

SG Weinsheim - FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 5:1 (0:0). Die Weinsheimer hatten zu tun mit den Blau-Weißen. „Wir waren lange richtig gut im Spiel“, befand Eugen Karpunov, der Spielertrainer der Gäste. Janik Drouet brachte die Mannschaft von Trainer Andy Baumgartner trotzdem durch einen Elfmeter in Führung (48.). „Das war sehr fragwürdig“, beurteilte Karpunov die Situation und erklärte: „David Heringer hat in meinen Augen nur das Laufduell gewonnen.“ Der FSV ließ sich aber nicht schocken und glich nur elf Minuten später aus. „Das Tor haben wir mit ’One-Touch-Fußball’ sehr geil rausgespielt“, berichtete Karpunov. Casmir Mbachu drückte den Ball schließlich zum 1:1 über die Linie (59.). Die Freude hielt aber nicht lange. Philipp Bäder (63.) und Felix Frantzmann (66.) schossen den Aufstiegsanwärter mit einem Doppelschlag 3:1 nach vorne und entschieden damit das Spiel. „Hinten raus hatten wir keine Power mehr, mussten auch auf einige Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, sagte Karpunov. Kieran Gätcke (84.) und Frantzmann schraubten das Resultat auf 5:1.

TuS Pfaffen-Schwabenheim - TSG Planig 2:5 (0:1). Tore: 0:1 Yannick Gaul (16.), 1:1 Ege Akyokuc (48,), 1:2 Bunyamin Degirmenci (51.), 1:3 Dennis Masel (53.), 2:3 Ege Akyokuc (57.), 2:4 Idan Shvartsburd (76.), 2:5 Mourad Bouchnafa (84.).

VfL Simmertal - TuS Waldböckelheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Ricardo Ridder (55.), 2:0 Tim Hein (76.).

SG Guldenbachtal - TSV Bockenau 0:2 (0:2). Tore: Michel Tressel (33., 39.).

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein - SV Winterbach 0:6 (0:3). Tore: Elias Pfennig (15., 55.), Sebastian Weingarth (25.), Emilio Becker (27., 75.), Luis Becker (63.).