Packende Saison-Eröffnung Mit Kerbesieg soll bei SG Guldenbachtal Ruhe einkehren Florian Unckrich 30.07.2026, 11:31 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Auf die Plätze, fertig los: Die Saison der Fußball-Bezirksliga wird am Freitag in Guldental offiziell eröffnet. Zum Kerbespiel gastiert ein Nahe-Neuling.

Die Sommerpause endet dort, wo ohnehin schon gefeiert wird. An der Guldentaler Kerb fällt am Freitagabend der Startschuss für die neue Saison der Fußball-Bezirksliga. Die SG Guldenbachtal empfängt dabei um 19.30 Uhr den Neuling TSG Burglichtenberg und möchte nach zwei erfolglosen Anläufen endlich wieder einen Kerbesieg bejubeln.







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