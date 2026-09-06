Merxheimer siegen im Topspiel Michel Hahn steckt den Startschock am schnellsten weg Florian Unckrich 06.09.2026, 20:42 Uhr

i Schulter an Schulter: Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim (blaue Trikots) wehrte sich klasse gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und einen 0:2-Rückstand und gewann das Spitzenspiel in Monzingen. Michael Ottenbreit

Still und heimlich haben sich der TuS Mörschied und die SG Guldenbachtal zu Verfolgern der verlustpunktfreien SG Merxheim aufgeschwungen. Vor allem der Kantersieg der Mörschieder in Pfaffen-Schwabenheim war ein Statement.

Auf das 0:7 in Fürfeld hat der TuS Winzenheim eindrucksvoll geantwortet und dieses Mal selbst ein 8:2-Torfestival gefeiert. Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga sicherte sich derweil die SG Merxheim, die sich von einem 0:2-Rückstand gegen die SG Fürfeld nicht aus der Ruhe bringen ließ.







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