Still und heimlich haben sich der TuS Mörschied und die SG Guldenbachtal zu Verfolgern der verlustpunktfreien SG Merxheim aufgeschwungen. Vor allem der Kantersieg der Mörschieder in Pfaffen-Schwabenheim war ein Statement.
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Auf das 0:7 in Fürfeld hat der TuS Winzenheim eindrucksvoll geantwortet und dieses Mal selbst ein 8:2-Torfestival gefeiert. Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga sicherte sich derweil die SG Merxheim, die sich von einem 0:2-Rückstand gegen die SG Fürfeld nicht aus der Ruhe bringen ließ.