Späte Tore entschieden die Spiele in Mörschied und Pfaffen-Schwabenheim. Gar keine Treffer fielen beim Waldböckelheimer Abstiegskrimi in Baumholder. Der TuS bleibt damit knapp über dem Strich.

Der Gewinner des Spieltags der Fußball-Bezirksliga ist die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Sie bezwang nach Pausenrückstand die SG Guldenbachtal und machte einen gigantischen Schritt in Richtung Rettung. An der Tabellenspitze siegten die ersten sechs Mannschaften. Langsam, aber sicher kann der erneut souveräne Tabellenführer SV Winterbach den Meistersekt kalt stellen.

SG Weinsheim – Spvgg Nahbollenbach 2:0 (1:0). Während der Weinsheimer Schlussmann Martin Steeg einen ruhigen Abend verbrachte, kam sein Gegenüber Julian Beyhl ordentlich ins Schwitzen. „Die Nahbollenbacher haben über 90 Minuten nicht einen Torschuss abgegeben“, sagte SGW-Trainer Andy Baumgartner über einen harmlosen Gegner. Nach einer Flanke von Jeffrey Thiel stand Felix Frantzmann (27.) goldrichtig und traf zur Führung der Hausherren, ehe Daniel Saadalla (72.) den Deckel drauf setzte. „Der Sieg war verdient. Zwar unspektakulär, aber dafür kontrolliert. Es hätten durchaus noch ein paar Tore mehr fallen können, aber das 2:0 ist schon okay“, fasste Baumgartner zusammen.

VfL Simmertal – TSG Planig 1:2 (0:0).Nur knapp scheiterte der VfL an einer Überraschung. „Das war eine unserer besten Saisonleistungen“, zog der Simmertaler Spielertrainer Ricardo Ridder den Hut vor seiner Mannschaft. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Murat Aysel (62.) die Gastgeber in Führung. „Die Führung war nicht mal unverdient“, kommentierte Ridder. Die TSG erhöhte die Schlagzahl und kam durch Dennis Mastel (69.) zum Ausgleich. „Wir haben es geschafft, 70 Minuten lang die Offensivpower der TSG in Schach zu halten, und verlieren am Ende durch einen Sonntagsschuss“, teilte der Spielertrainer enttäuscht mit. Bünyamin Degirmenci (84.) bescherte dem Tabellendritten den Siegtreffer. Als Knackpunkt des Spiels bewertete Ridder einen nicht gegebenen Foulelfmeter. „Christoph Alt wird klar gelegt. Allein die Reaktion des Gegenspielers hätte dem Schiedsrichter zeigen müssen, dass es ein Foul war“, erklärte der Simmertaler die Situation und sagte abschließend: „Ansonsten hat der Unparteiische ein gutes Spiel gemacht. Der Wind wird sich irgendwann auch wieder in unsere Richtung drehen. Wir machen jedenfalls weiter bis zum Schluss.“

VfR Baumholder II – TuS Waldböckelheim 0:0. Die ersatzgeschwächten Gäste fanden sich schnell auf dem Kunstrasen zurecht. „Es gab einige Torchancen auf beiden Seiten“, berichtete TuS-Spielertrainer Simon Schmidt und fügt an: „Am Ende war es unter diesen Umständen ein gerechtes Unentschieden.“

SC Birkenfeld – SV Winterbach 2:7 (0:3).„Der SCB hat uns wie bereits im Hinspiel vor eine extrem schwierige Aufgabe gestellt“, teilte SVW-Trainer Torben Scherer mit und ergänzte: „Durch die risikohafte Spielweise haben sich aber immer wieder gute Umschaltaktionen für uns ergeben.“ Elias Pfenning (8.) machte per Foulelfmeter den Anfang für die Gäste, die ihre Führung durch einen Doppelschlag von Jonas Kunz (12.) und Pfenning (13.) ausbauten. Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Daniel Sommer (47.) per Foulelfmeter. Nur drei Minuten später war der Winterbacher Torgarant Pfenning (50.) wieder zur Stelle. Sommer (68.) verkürzte erneut. Im direkten Gegenzug erhöhte Henry Schneberger (69.), ehe Pfenning (76., 78.) mit zwei weiteren Treffern den Sieg abrundete. „In den Gegentrefferphasen hatten wir die passende Antwort parat, sonst hätte es eklig werden können“, sagte Scherer, der resümierte: „Ein sehr erwachsener Auftritt. Wir haben den Druck hochgehalten und unsere Hausaufgaben gemacht.“

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – SG Guldenbachtal 5:1 (0:1).Durch einen fragwürdigen Foulelfmeter, den Jan Hildebrandt (45.) sicher verwandelte, führte die SGG zur Halbzeit. In der letzten halben Stunde drehten die Gastgeber dann aber richtig auf. Aaron Lörsch (62.), Fabian Kilp (65.), Jakob Lahm (70.), Tim Wilhelm (74.) und Dorian Glaser (85.) markierten die fünf Treffer zum Sieg der Hausherren. „Bis auf den Elfmeter und einen Fernschuss haben wir nichts zugelassen und hätten im Gegenzug das Ergebnis deutlicher gestalten können“, erklärte SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker und sprach sogar von einem Chancenwucher seiner Mannschaft.

TuS Mörschied – TSV Bockenau 2:1 (1:0).Die erste Hälfte gehörte den Hausherren, die durch den Treffer von Niklas Munsteiner (7.) führten. „Ab der 30. Minute kamen wir besser in die Partie“, teilte TSV-Spielertrainer Sascha Küstner mit. Michel Tressel (69.) markierte den Ausgleich. „Wir waren im zweiten Abschnitt näher am 2:1 dran. Der TuS Mörschied wirkte platt, wodurch kaum noch etwas vom Gegner kam“, berichtete Küstner, dessen Team in der Nachspielzeit doch noch leer ausging. Einen Freistoß aus dem Halbfeld wollte Lucas Brandenburg (90.) klären. Doch sein Klärungsversuch landete im eigenen Tor. „Betrachtet man das ganze Spiel, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, fasste der Bockenauer Spielertrainer zusammen.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – SC Idar-Oberstein II 3:4 (1:3).„Ein geiles Spiel, in dem es ständig hin und her ging“, beschrieb TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu das Spielgeschehen. Nach einem schwachen Start lagen die Pfaffen-Schwabenheimer nach 26 Minuten bereits mit 0:3 durch Christian Zizak (3., 23.) und Abdoul Ali (26.) zurück. „Unsere Taktik ging nicht wie erhofft auf“, sagte Kurtoglu, dessen Mannschaft nach dem Platzverweis von Janis Hamacher (31.) in Unterzahl ins Rollen kam. Vor der Pause verkürzte Ege Akyokuc (38.), der nach dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer (58.) nachlegte. „In Unterzahl hat jeder mehr Meter gemacht und den Kampf angenommen“, lobte der Coach die Einstellung seines Teams, das durch Benjamin Mayer (74.) zum Ausgleich kam. In der letzten Aktion der Partie verschätzte sich die TuS-Hintermannschaft, wodurch Zizak (90.) leichtes Spiel hatte und zum Siegtreffer einschieben konnte. „Das Spiel hatte keinen Verlierer verdient“, bilanzierte Kurtoglu.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – FSV Idar-Oberstein 3:1 (1:0). „Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen ist der Sieg Balsam für die Seele“, war SG-Spielertrainer Maurice Fischer froh, den Abwärtstrend gestoppt zu haben. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marcel Beck die Heimelf in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Frederik Azzouz (55.) nach. Jan-Uwe Audri (76.) verkürzte für den FSV, doch mit dem zweiten Treffer von Azzouz (84.) fiel die Entscheidung. „Wir haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht“, bilanzierte Fischer, der ein gutes und hitziges Spiel von beiden Seiten gesehen hatte.