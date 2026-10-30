Spitzenreiter Blau-Weiss-Gast Merxheim will Davyd Sielin auf dem Volkesberg stoppen Sascha Nicolay 30.10.2026, 13:44 Uhr

i Davyd Sielin (in blau) ist immer für Tore gut. 20 der 32 Treffer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein hat er alleine erzielt. Selbst Spitzenreiter SG Merxheim muss am Sonntag auf ihn aufpassen. Stefan Ding

Kann der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein Spitzenreiter SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gefährlich werden? Wenn 20-Tore-Mann weiter trifft, dann durchaus. In der Bezirksliga wird es wieder spannend.

Wie schon am vergangenen Wochenende hat die Fußball-Bezirksliga auch diesmal kein Kreis-Birkenfeld-Duell zu bieten. Im Abstiegskampf hat sich die Lage der Spvgg Nahbollenbach zugespitzt. Der Tabellenletzte hat die meisten anderen Mannschaften mittlerweile aus den Augen verloren und schon sieben Punkte Rückstand auf den SV Buhlenberg und den VfR Baumholder II, die Drittletzter und Viertletzter sind.







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