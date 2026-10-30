Kann der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein Spitzenreiter SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gefährlich werden? Wenn 20-Tore-Mann weiter trifft, dann durchaus. In der Bezirksliga wird es wieder spannend.
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Wie schon am vergangenen Wochenende hat die Fußball-Bezirksliga auch diesmal kein Kreis-Birkenfeld-Duell zu bieten. Im Abstiegskampf hat sich die Lage der Spvgg Nahbollenbach zugespitzt. Der Tabellenletzte hat die meisten anderen Mannschaften mittlerweile aus den Augen verloren und schon sieben Punkte Rückstand auf den SV Buhlenberg und den VfR Baumholder II, die Drittletzter und Viertletzter sind.