Auf Initiative des Sportlichen Leiters der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist Angreifer Maximilian Kuhn doch schon jetzt zum Niederbrombach gewechselt. Wie geplant wird er aber erst im Sommer Spielertrainer des TuS.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich sollte Maximilian Kuhn erst im Sommer von Fußball-Beziksligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach zum TuS Niederbrombach wechseln, um beim aktuellen B-Klässler zusammen mit Mathias Düwel ein Trainergespann zu bilden, doch nun verlässt Kuhn die Kirner doch schon in der Winterpause und heuert sofort in Niederbrombach an – vorläufig aber lediglich als Spieler.