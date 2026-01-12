Sofort zum TuS Niederbrombach Maximilian Kuhn verlässt die SG Kirn schon im Winter Sascha Nicolay 12.01.2026, 14:50 Uhr

i Maximilian Kuhn (vorne) hat sich fit gehalten und ist unter anderem beim Silvesterlauf es TuS Mörschied an den Start gegangen. In seiner Hauptsportart Fußball ist der Angreifer nun sofort von der SG Kirn zum TuS Niederbrombach gewechselt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auf Initiative des Sportlichen Leiters der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist Angreifer Maximilian Kuhn doch schon jetzt zum Niederbrombach gewechselt. Wie geplant wird er aber erst im Sommer Spielertrainer des TuS.

Eigentlich sollte Maximilian Kuhn erst im Sommer von Fußball-Beziksligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach zum TuS Niederbrombach wechseln, um beim aktuellen B-Klässler zusammen mit Mathias Düwel ein Trainergespann zu bilden, doch nun verlässt Kuhn die Kirner doch schon in der Winterpause und heuert sofort in Niederbrombach an – vorläufig aber lediglich als Spieler.







