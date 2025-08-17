Im Pokal hatte die SG Kirn in Merxheim noch gewonnen. Um Punkte zog sie im Derby nun den Kürzen und unterlag damit erstmals in dieser Saison in der Bezirksliga.

Da waren es nur noch zwei Teams in der Fußball-Bezirksliga mit voller Ausbeute. Während die SG Weinsheim und der SC Idar II ihre Startserien fortsetzten, musste die SG Kirn/Kirn-Sulzbach vor starker Derby-Kulisse in Meddersheim erstmals Punkte lassen. Gleiches galt für den SC Birkenfeld. Hinter den siegreichen Teams rangiert die TSG Planig auf Platz drei. Sie hatte schon am Mittwoch den TSV Bockenau mit 6:2 besiegt.

SG Guldenbachtal – TuS Winzenheim 3:1 (1:1). Bereits in der ersten Minute erwischte die SG den Aufsteiger aus Winzenheim im Halbschlaf. Ein Diagonalball nach einem Freistoß erreichte David Reeg, der ohne Gegenwehr aus 16 Metern einschieben konnte. In der siebenminütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisierte Merdan Köse (45.+7). „Ab diesem Zeitpunkt waren uns die Winzenheimer überlegen, sie haben sich aber Mitte der zweiten Hälfte mit vielen Wortgefechten und Nickligkeiten selbst aus dem Spiel gebracht“, teilte Luca Czarnecki, der Abteilungsleiter der SG Guldenbachtal, mit. Er ergänzte: „Das, was die Winzenheimer geschwächt hat, hat uns stark gemacht.“ Marvin Matthiae (81.) brachte die Hausherren wieder in Führung. In der Folge dezimierten sich die Gäste. Dimitrij Chwanov (82.) und Ömer Degirmenci (84.) wurden per Zeitstrafe des Feldes verwiesen. Doch damit nicht genug. Köse (88.) sah nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Chwanov kam nach seiner Zeitstrafe zu früh zurück aufs Feld und sah daraufhin die Ampelkarte. Auch der Guldenbachtaler Oliver Pfeiffer (93.) erhielt nach einem taktischen Foul Gelb-Rot. In der chaotischen Schlussphase traf dann Matthiae (90.+7) per Foulelfmeter zur Entscheidung. „Rein fußballerisch wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Wir haben aber mit viel Herz und dem nötigen Willen gespielt und am Ende durch unsere Cleverness gewonnen“, freute sich Czarnecki über den zweiten Sieg in Folge.

VfL Rüdesheim – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 0:0. Seinen ersten Punkt sicherte sich der VfL mit einem torlosen Remis. „Das Unentschieden war gerecht, mit etwas mehr Glück für uns“, teilte Alexander Thomas, der Vorsitzende des VfL, mit. Der erste Abschnitt gehörte den Gästen, die aus ihrer Überlegenheit aber keinen Profit schlagen konnten. „Die zweite Halbzeit war dann schon ausgeglichener“, sagte Thomas, der ergänzte: „Viele Zweikämpfe im Mittelfeld haben das Spiel geprägt.“ Beide Mannschaften hatten um die 70. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß. Zunächst traf der VfL den Pfosten. Im direkten Gegenzug knallte es bei Fürfelder Abschlüssen sogar zweimal am Aluminium. „Zuerst an die Latte, dann an den Pfosten. Da hatten wir Glück“, sagte Thomas.

TuS Mörschied – SC Birkenfeld 2:0 (2:0). Die Gastgeber taten sich schwer, unter dem Strich stehen aber die ersten Punkte der Saison. Das 1:0 war sehenswert. Lukas Salzsäuler (40.) vergoldete einen Flankenlauf von Florian Galle. Lars Haag (45.+5) erhöhte per Handelfmeter.

SG Weinsheim – SV Oberhausen 3:1 (2:0). „Ein unspektakulärer Pflichtsieg“, beschrieb Andy Baumgartner, der Trainer der SG Weinsheim, die 90 Minuten gegen den Aufsteiger. Ein Doppelschlag durch Nico Kuß (45.) und Lorenz Saadalla (45.) leitete den dritten Sieg der Palmstein-Elf ein. „Wir haben erst gegen Ende der ersten Hälfte an Fahrt aufgenommen. Davor haben wir nicht viel Tempo in unser Spiel bekommen“, erklärte Baumgartner. Kurz nach Wiederanpfiff markierte Sinan Sas (48.) den Anschluss. „Ich hatte aber nie Bedenken, dass wir das Spiel nicht gewinnen würden, dafür war der SV Oberhausen trotz des Rückstands zu sehr mit der eigenen Defensivarbeit beschäftigt“, teilte der Weinsheimer Coach mit. Den Schlusspunkt setzte Kuß (81.) mit seinem zweiten Treffer.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – SG Kirn/Kirn-Sulzbach 2:1 (1:1). „Das Ergebnis spiegelt nur bedingt den Spielverlauf wider und hätte durchaus höher ausfallen können oder sogar müssen“, berichtete Kim Fuhr, der Trainer der SGM. Auf den Treffer von Leon von Ondarza (11.) hatte Alex Monteiro (37.) die passende Antwort parat. „Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden müssen. Gerade am Ende hatten wir mehr Luft und haben einiges liegen gelassen“, beklagte Fuhr die Chancenverwertung. Mitte der zweiten Hälfte brachte sein Trainerkollege, der spielende Coach Keven Lang-Lajendäcker (62.), die Hausherren auf die Siegerstraße. „Die SG Merxheim war uns in allen Belangen überlegen und geht als verdienter Sieger vom Platz“, fasste Jens Wückert, der Trainer der SGK, die Partie nach dem Abpfiff zusammen. Die Kulisse im Derby passte. Mehr als 300 Zuschauer waren gekommen.

Spvgg Nahbollenbach – SC Idar-Oberstein II 1:5 (1:1). Das Idar-Obersteiner Stadtduell war erst in der zweiten Hälfte eine klare Sache. Tore: 1:0 Dennis Schug (4.), 1:1, 1:2 Kevin Gardlowski (31., 61.), 1:3 Jelle Lang (64.), 1:4 Mike Fischer (66.), 1:5 Fabio Blum (88.).

FSV BW Idar-Oberstein – TuS Pfaffen-Schwabenheim 2:2 (1:1). In den ersten fünf Minuten verpassten es die Gastgeber, die Weichen auf Sieg zu stellen. „Da vergeben wir kläglich unsere Chancen“, trauerte Dirk Reidenbach, der Trainer des FSV, dem Chancenwucher hinterher. Dieser wurde im Handumdrehen bestraft. Benjamin Mayer (25.) markierte die Gästeführung. Mit einem Doppelpack zum richtigen Zeitpunkt drehte Pascal Knapp (41., 49.) das Spielgeschehen. „Nach dem 2:1 war der TuS völlig aus dem Spiel genommen, nur wir haben ihn unnötigerweise wieder stark gemacht“, war Reidenbach wenig erfreut und fügte an: „Der Ausgleich passte dann wieder in das Gesamtbild hinein.“ Ege Akyokuc (77.) war für die Pfaffen-Schwabenheimer erfolgreich. „Unsere Torchancen hätten normalerweise für zehn Spiele reichen müssen“, haderte Reidenbach.