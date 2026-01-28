Ein halbes Jahr lang war Markus Brosch schon erfolgreiche Interimslösung bei der Spvgg Nahbollenbach. Da lag es nah, ihn am Ende der laufenden Saison zum Nachfolger von Andy Forster im Traineramt zu machen.
Lesezeit 1 Minute
Die Spvgg Nahbollenbach wird mit einem neuen Trainer in die kommende Fußball-Saison gehen. Andy Forster hört auf. Das bestätigte Heiko Lenz, der Fußball-Abteilungsleiter des Bezirksligisten, und stellte fest: „Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber wir respektieren seine Entscheidung.