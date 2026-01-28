Coachwechsel in Nahbollenbach Markus Brosch übernimmt im Sommer von Andy Forster Sascha Nicolay 28.01.2026, 12:32 Uhr

Nach zwei Jahren wird Andy Forster im Sommer sein Engagement als Coach der Spvgg Nahbollenbach beenden.

Ein halbes Jahr lang war Markus Brosch schon erfolgreiche Interimslösung bei der Spvgg Nahbollenbach. Da lag es nah, ihn am Ende der laufenden Saison zum Nachfolger von Andy Forster im Traineramt zu machen.

Die Spvgg Nahbollenbach wird mit einem neuen Trainer in die kommende Fußball-Saison gehen. Andy Forster hört auf. Das bestätigte Heiko Lenz, der Fußball-Abteilungsleiter des Bezirksligisten, und stellte fest: „Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber wir respektieren seine Entscheidung.







