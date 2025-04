Nur wenige Spiele steigen in der Region Nahe am Osterwochenende. Aufgrund der guten Witterung sind kaum Nachholspiele notwendig. Eines hat es aber in sich.

Ein Derby sticht aus dem Programm im regionalen Fußball an Ostern heraus. In der Bezirksliga treffen am Karsamstag um 16 Uhr der SV Winterbach und der TSV Bockenau aufeinander.

Ein Duell, das es viele Jahre nicht gab und erst durch den kometenhaften Aufstieg der Bockenauer möglich wurde. Doch nun tut sich der Aufsteiger schwer, steht auf einem Abstiegsplatz. Immerhin: Nach dem Trainerwechsel von Dirk Reidenbach zu Sascha Küstner ist dem TSV der erste Sieg in diesem Jahr gelungen. Der dürfte Auftrieb für das Derby geben, das auch für den Gastgeber eine große Bedeutung hat. Aktuell liegen die Winterbacher als Tabellenführer einen Punkt vor Verfolger SG Weinsheim. Mit einem Dreier könnten sie sich auf vier Punkte absetzen, mit denen sich etwas beruhigter in die dann noch sechs ausstehenden Spiele gehen lässt. Einen besonderen Derby-Platz nimmt Marcel Malec ein. Er ist sowohl mit dem SV Winterbach als auch mit dem TSV Bockenau von der C-Klasse bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Das einmal zu schaffen, ist schon ein Kunststück, die doppelte Ration eine Besonderheit. Er kehrt nun als Gästespieler an den Felsen zurück.

Auch in der A-Klasse Birkenfeld wird am Samstag die Tabelle begradigt. Das Polster des FC Bärenbach auf die Abstiegsplätze ist nicht groß, beträgt gerade einmal vier Punkte. Da würden weitere Zähler bei der Spvgg Wildenburg in Schauren guttun. Doch der Aufsteiger spielt eine starke Runde, hat bereits elf Siege aus 23 Partien gesammelt. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II steht in der B-Klasse Birkenfeld 1 vor einer schweren Aufgabe, begrüßt sie doch den Dritten, die Spvgg Hochwald. Deren Torjäger Maximilian Kuhn wechselt im Sommer ins Bezirksliga-Team der SG und kann schon einmal vorspielen. In dieser Klasse wird auch am Ostermontag gekickt. Der FC Hennweiler empfängt zum Derby den SV Oberhausen II. Das Spiel beginnt bereits um 12.30 Uhr, damit die Oberhausener pünktlich zum Pokalknaller ihrer Ersten wieder am eigenen Sportplatz sind.