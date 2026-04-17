Blau-Weiss: Derby in Mörschied Mächtig unter Druck: Spvgg Nahbollenbach muss gewinnen Sascha Nicolay 17.04.2026, 15:12 Uhr

i Ganz hoch springen möchte die Spvgg Nahbollenbach, um am Sonntag die Hürde TSV Bockenau zu überwinden. Und ein Sieg des TuS Mörschied würde den Nahbollenbachern gut gefallen, schließlich gastiert dort Spvgg-Abstiegskonkurrent FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Michael Greber

Abstiegskampf im Derby beim TuS Mörschied steht für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Programm. Die Spvgg Nahbollenbach hat derweil Punktverlust-Verbot im Kellerduell mit dem TSV Bockenau.

Ein aus Sicht der Vereine des Fußballkreises Birkenfeld höchst spannender Spieltag in der Fußball-Bezirksliga steht am Sonntag auf dem Programm. Der SC Idar-Oberstein II will nach zwei Spielen ohne Sieg wieder zurück in die Gewinnerspur und sein Fünf-Punkte-Polster auf dem zweiten Platz mindestens verteidigen.







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