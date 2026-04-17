Abstiegskampf im Derby beim TuS Mörschied steht für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Programm. Die Spvgg Nahbollenbach hat derweil Punktverlust-Verbot im Kellerduell mit dem TSV Bockenau.
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Ein aus Sicht der Vereine des Fußballkreises Birkenfeld höchst spannender Spieltag in der Fußball-Bezirksliga steht am Sonntag auf dem Programm. Der SC Idar-Oberstein II will nach zwei Spielen ohne Sieg wieder zurück in die Gewinnerspur und sein Fünf-Punkte-Polster auf dem zweiten Platz mindestens verteidigen.