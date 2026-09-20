5:1 gegen TuS Mörschied Levi Mukamba schießt seine Winzenheimer an die Spitze Florian Unckrich 20.09.2026, 20:04 Uhr

i Verletzungsunterbrechung in Pfaffen-Schwabenheim: Schiedsrichter Gerd Kreer ruft nach einem Zusammenprall die Betreuer aufs Feld. Die Schiedsrichter leiteten die Spiele mit Trauerflor und gedachtem damit ihrem verstorbenen Kameraden Olaf Schneider. Edgar Daudistel

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga. Sie siegte trotz einer Roten Karte für Torwart Finn Schäfer in Pfaffen-Schwabenheim und hat sich auf Platz drei vorgearbeitet.

Mit vier Torbeteiligungen drückte Levi Mukamba dem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga seinen Stempel auf. Der ehemalige Oberliga-Spieler ebnete seinem TuS Winzenheim den Weg zum 5:1 gegen den TuS Mörschied und damit auch an die Tabellenspitze. Allerdings ist das Tabellenbild sehr schief.







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