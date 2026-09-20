Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga. Sie siegte trotz einer Roten Karte für Torwart Finn Schäfer in Pfaffen-Schwabenheim und hat sich auf Platz drei vorgearbeitet.
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Mit vier Torbeteiligungen drückte Levi Mukamba dem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga seinen Stempel auf. Der ehemalige Oberliga-Spieler ebnete seinem TuS Winzenheim den Weg zum 5:1 gegen den TuS Mörschied und damit auch an die Tabellenspitze. Allerdings ist das Tabellenbild sehr schief.