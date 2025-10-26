Später Sieg der SG Fürfeld Lerchs Elfmeterparade ist der Knackpunkt Florian Unckrich 26.10.2025, 21:09 Uhr

i Mächtig etwas gebacken ist im Strafraum der SG Guldenbachtal (grüne Trikots), die in Neu-Bamberg ein starkes Spiel abliefert, aber spät gegen die SG Fürfeld verliert. Edgar Daudistel

Ein Favoritensterben ist im Sport ein geflügeltes Wort. Die Bezirksliga erlebte am 13. Spieltag allerdings ein Verfolgersterben. Zahlreiche ambitionierte Teams kassierten Punktverluste. So verlor der TuS Winzenheim bei den wiedererstarkten Kirnern.

Das Verfolgerfeld der Fußball-Bezirksliga wurde durcheinandergewirbelt. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs blieben sieglos und mussten nach ganz oben abreißen lassen. Dort dreht die souveräne SG Weinsheim immer einsamer ihre Kreise. Und die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein zementierte ihren zweiten Platz, allerdings wäre auch sie beinahe gestrauchelt, rettete aber ihren Dreier durch zwei Tore in der Nachspielzeit.







