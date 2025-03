Spieltag Nummer 20 steht in der Fußball-Bezirksliga an, und er bietet einige spannende Vergleiche. Mehrfach geht es rund zwischen Top-Teams und Kellerkindern.

Rechtzeitig zum Restrundenauftakt ist der VfL Simmertal aus seinem Winterschlaf erwacht und durfte sich mit einem 3:1 beim TuS Pfaffen-Schwabenheim über seinen zweiten Saisonsieg freuen. „Der Sieg war natürlich extrem wichtig. Ich würde ihn aber noch nicht als Befreiungsschlag bezeichnen“, erklärt VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder, dessen Mannschaft durch den Dreier den Anschluss ans rettende Ufer der Fußball-Bezirksliga hält.

„Dafür sind wir in der Hinrunde zu lange auf der Stelle getrampelt, weshalb wir noch eine lange Strecke zu gehen haben, bis wir uns über den Klassenverbleib unterhalten können“, erklärt Ridder und fügt an: „Fürs Gefühl und den Kopf war es aber extrem wichtig, positiv in die zweite Halbserie zu starten.“ Am Sonntag hat der Landesliga-Absteiger in der SG Weinsheim einen weiteren Brocken auf dem Flachsberg zu Gast. „Die SG Weinsheim ist eine große Herausforderung. Das ist uns bewusst, aber wir wollen und werden uns nicht verstecken und uns der Aufgabe stellen“, gibt sich der 35-Jährige kämpferisch.

Tabellarisch stehen die Weinsheimer deutlich besser dar als der VfL. Die Palmstein-Elf nutzte in der Vorwoche die Patzer der Konkurrenten und kletterte auf Rang zwei. „Die SG Weinsheim unter Andy Baumgartner ist eine renommierte Mannschaft mit vielen gestandenen Spielern“, hat Ridder Respekt vor dem kommenden Gegner und ergänzt: „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die nicht mehr mit der Mannschaft aus der Hinrunde zu vergleichen ist. Die Weinsheimer haben sich mittlerweile gefunden und bilden die beste Defensive der Liga.“

Im Hinspiel entführte der VfL einen Punkt aus Weinsheim. „Ich bin davon überzeugt, dass auch im zweiten Aufeinandertreffen wieder etwas drin sein wird. Uns muss zu Hause erst mal jemand schlagen. Zudem haben wir auch viele gute Jungs in den eigenen Reihen, die Fußball spielen können“, sagt der VfL-Trainer und fügt an: „Wir sind deutlich fitter als in der Hinrunde. Dadurch können wir 90 Minuten leidenschaftlichen Fußball zeigen und es jedem Gegner schwer machen. Mir ist es wichtig, leidenschaftlich aufzutreten und wieder Spaß am Gewinnen zu haben. Dann kommt der Rest schon von alleine.“

Mit dem 3:2 im Derby beim TSV Bockenau entsendete der TuS Waldböckelheim ein Lebenszeichen und meldete sich im Abstiegskampf zurück. Nun steht das Schlusslicht erneut vor einem Sechs-Punkte-Spiel, wenn es die SG Guldenbachtal empfängt. Auch die SG konnte zuletzt mächtig Selbstvertrauen tanken, als sie einen 0:2-Rückstand gegen Primus SV Winterbach aufholte und sich einen Punkt sicherte.

Würde die TSG Planig auswärts genauso souverän auftreten wie in den Heimspielen, würde der Tabellenvierte die Bezirksligatabelle vermutlich anführen. Umso mehr kann sich TSG-Trainer Christoph Schenk darüber freuen, das Duell gegen den SC Idar-Oberstein II auf dem eigenen Kunstrasen austragen zu dürfen. Doch die Planiger sollten vor den Schmuckstädtern gewarnt sein. Die gewannen zuletzt das Stadtduell gegen den FSV BW Idar-Oberstein souverän mit 5:0. Der FSV empfängt seinerseits den TSV Bockenau, der sich plötzlich wieder mitten im Abstiegskampf befindet. Drei Punkte trennen den Aufsteiger von der Abstiegszone. Zwar gehen die TSVler als Underdog in die Partie, sollten aber etwas holen, um nicht nach dem Spieltag unter dem Strich zu stehen.

Der SV Winterbach und die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim konnten am ersten Spieltag des neuen Jahres nicht überzeugen. Während der SVW eine 2:0-Führung aus der Hand gab und am Ende nur 2:2 gegen die SG Guldenbachtal spielte, sprach SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker nach dem 1:3 gegen den VfR Baumholder II von einem Kollektivversagen. Beide Mannschaften treffen in Winterbach aufeinander und haben im direkten Duell die Möglichkeit, ihren Auftakt zu korrigieren.

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein blieb zwar gegen den TuS Mörschied ungeschlagen, musste nach dem harmlosen 0:0 aber Platz zwei an die SG Weinsheim abtreten. Um weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen zu können, brauchen die Fürfelder im Idealfall die maximale Ausbeute im Heimspiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Der TuS durfte 2025 bereits zweimal in der Liga ran, blieb dabei punktlos. Auch er wird alles daran setzen, um den kompletten Fehlstart zu verhindern. In Kreis-Birkenfeld-Duellen treffen der VfR Baumholder II und der TuS Mörschied sowie die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld aufeinander. Bis auf die Mörschieder brauchen alle Mannschaften dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.