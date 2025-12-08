Lang-Lajendäcker geht, Fuhr wird alleiniger Cheftrainer

Eine Trainer-Veränderung im Sommer, eine weit fortgeschrittene Kaderplanung und ein namhafter Zugang in der Winterpause. Bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim bewegt sich einiges – in die richtige Richtung.
Lesezeit 3 Minuten
In Merxheim geht eine Ära zu Ende. Seit mehr als zehn Jahren schießt Keven Lang-Lajendäcker in beeindruckender Regelmäßigkeit seine Tore. Zunächst für den FCV Merxheim, nun für die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Am Sonntag waren es wieder zwei Treffer, die er zum Erfolg über den SC Birkenfeld beisteuerte.