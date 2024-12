Trainer bleiben TuS treu Kurtoglu und Kural verlängern in Pfaffen-Schwabenheim 15.12.2024, 16:26 Uhr

i Erfolgstrio des TuS Pfaffen-Schwabenheim: Trainer Beytullah Kurtoglu (von links), Vorsitzender Pascal Köth und Zweitmannschaftscoach Serkan Kural arbeiten blendend zusammen. TuS Pfaffen-Schwabenheim

Nach Torben Scherer und Patrick Jungblut in Winterbach verlängert das nächste Trainerteam in der Fußball-Bezirksliga seine Verträge.

Beytullah Kurtoglu und Serkan Kural bleiben dem TuS Pfaffen-Schwabenheim treu und trainieren auch in der nächsten Fußball-Saison die beiden TuS-Teams, die derzeit in der Bezirksliga und der A-Klasse Bad Kreuznach am Ball sind.„Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit der beiden“, sagt Pascal Köth, der Vorsitzende des TuS.

