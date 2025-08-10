Die Abwehr gewinnt Meisterschaften, heißt es so schön. Demnach sind die SG Weinsheim, der SC Birkenfeld und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach auf einem guten Weg, denn das Trio hat in der Fußball-Bezirksliga noch keinen Gegentreffer kassiert. Vierter Klub mit zwei Siegen ist der SC Idar-Oberstein II. Für die Überraschung des Spieltages sorgte die SG Guldenbachtal.

SC Birkenfeld – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 2:0 (0:0).„Das war ein typisches 0:0-Spiel“, resümierte SG-Vorstandsmitglied Dennis Caesar. Gerade in der ersten Hälfte gab es wenig Torraumszenen. „Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser aus der Kabine, jedoch ohne wirklich Torgefahr auszustrahlen“, sagte Caesar. Es dauerte bis in die Schlussphase, bis das Spiel an Fahrt aufnahm. Der Birkenfelder Roman Nagel zog aus spitzem Winkel ab. Beim Klärungsversuch traf der heranstürmende Nils Pathenheimer (85.) ins eigene Tor. „Danach haben wir noch mal alles nach vorne geworfen und wurden in der Nachspielzeit ausgekontert. Der SC Birkenfeld war die cleverere Mannschaft und hat zum Schluss nicht unverdient gewonnen“, fasste Caesar zusammen. Niklas Schindler (90.) besiegelte mit seinem späten Treffer den zweiten Birkenfelder Saisonsieg.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – SV Oberhausen 3:0 (0:0). „Die Kirmes ist gesichert durch einen verdienten 3:0-Sieg, auch wenn wir uns gegen einen defensiv gut strukturierten Gegner sehr schwergetan haben“, sagte SGK-Trainer Jens Wückert. Mit einer Großchance kurz vor dem Pausentee hätte der SVO den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Doch Finn Schäfer parierte glänzend im Eins-gegen-eins. Binnen zehn Minuten stellten die favorisierten Gastgeber die Weichen auf Sieg. Zunächst traf Kevin-Yilmaz Urban (57.) ins eigene Tor, ehe Maximilian Kuhn (60.) und Ben Nikodemus (61.) per Doppelschlag den Deckel draufsetzten. „In einem sehr emotionslosen Derby gehen wir als verdienter Sieger vom Platz“, sagte Wückert, der einen müden Sommerkick gesehen hatte.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – SG Guldenbachtal 2:7 (0:5). Beytullah Kurtoglu, der Spielertrainer des TuS Pfaffen-Schwabenheim, traute seinen Augen nicht. „Das war ein Totalausfall. Wir haben jeden Zweikampf verloren, waren immer zu spät, wie in Schockstarre“, war Kurtoglu bedient und sprach von einem kollektiven Versagen. Bereits nach 45 Minuten, nach den Toren von Marvin Matthiae (9., 45.), Oliver Pfeiffer (19., 37.) und Lukas Treutel (42.), hatten die Hausherren kein Mitspracherecht mehr. „Das war viel zu einfach von uns. Der Gegner hat immer das gleiche Muster abgespielt, und wir waren nicht in der Lage, uns dagegen zu wehren“, haderte Kurtoglu. Zwar trafen Caglar Bayir (61.) und Finn Wolf (82.) für den TuS, doch ihre Treffer blieben am Ende nur Ergebniskosmetik, da Jan Hildebrandt (76.) und Nico Dorfey (90.) die Guldenbachtaler Tormaschinerie weiterhin auf Hochtouren laufen ließen. „Wir wollten eine Reaktion zur Auftaktklatsche zeigen, und das haben wir geschafft“, freute sich SGG-Abteilungsleiter Luca Czarnecki und ergänzte: „Gerade im ersten Abschnitt waren wir eiskalt. Nach dem Seitenwechsel wurden die Pfaffen-Schwabenheimer griffiger, weil wir bei dem Wetter auch ein paar Gänge runtergeschraubt haben.“

VfL Rüdesheim – SC Idar-Oberstein II 1:3 (0:1). „Mit etwas Glück wäre ein Unentschieden oder auch ein dreckiger Sieg drin gewesen“, berichtet VfL-Vorsitzender Alex Thomas. In einer durchwachsenen ersten Hälfte traf Julien Riedl (45.) mit dem Pausenpfiff zur Gästeführung. „Ein sehr bitterer Zeitpunkt für uns. Der SC Idar war bis dahin zwar spielbestimmend, strahlte im Gegenzug aber wenig Torgefahr aus“, erklärte Thomas. Nach dem Seitenwechsel traf Kevin Gardlowski (49.) mit dem 2:0 für die Schmuckstädter die Rosengarten-Elf ins Mark. Zwar konnte Joker Hayri Gülsen (51.) kurz darauf per Kopf nach einem Eckball den Anschluss erzielen, doch mit einem vermeidbaren Foulelfmeter markierte Noah Thees (69.) die Entscheidung. „In der Situation müssen wir den Ball vorher klären, dann kommt es nicht zu einem Elfmeter“, teilte der Vorsitzende mit und fügte an: „In der Schlussphase haben wir es nicht mehr geschafft, Druck aufzubauen, wodurch der Auswärtssieg des SC Idar durchaus in Ordnung geht.“

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – TuS Mörschied 4:1 (0:1). Nach kurzem Abtasten gaben die Gäste den Ton an. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe und zeigten wenig Präsenz“, musste SG-Trainer Sebastian Kilp bei der Halbzeitansprache lauter werden. Folgerichtig führten die Gäste nach dem Treffer von Niklas Munsteiner (37.) mit 1:0 zur Pause. „Im zweiten Durchgang haben wir den Hebel umgelegt und ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, freute sich Kilp über die Reaktion seiner Mannschaft. Frederik Azzouz (54.) traf zum Ausgleich. Mit einem strammen Schuss ins lange Eck drehte Fiel Daniel (66.) das Spielgeschehen. „Der TuS Mörschied blieb weiterhin unangenehm und strahlte Torgefahr aus“, teilte der Fürfelder Trainer mit. Nach einem individuellen Fehler der Gäste erhöhte Azzouz (73.), ehe Gabriel Daniel (79.) den Schlusspunkt setzte. „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg, auch wenn er zu hoch ausgefallen ist“, bilanzierte Kilp.

Spvgg Nahbollenbach – TSG Planig 0:1 (0:1).In einer ausgeglichenen Partie erzielte Idan Shvartsburd (39.) das Tor des Tages. „Wir haben uns vorgenommen, mehr Ergebnis- als Erlebnisfußball zu spielen, um so unsere Gegentrefferquote zu minimieren“, erklärte TSG-Trainer Christoph Schenk und fügte an: „Das ist uns sehr gut gelungen. Aufgrund dessen, dass wir keine Torchancen zugelassen haben, gehen wir in einem engen Spiel als verdienter Sieger vom Platz.“

TuS Winzenheim – TSV Bockenau 4:1 (2:0). Der Aufsteiger legte los wie die Feuerwehr und führte nach einer Viertelstunde nach Treffern von Merdan Köse (5.) und Bünyamin Degirmenci (15.) mit 2:0. „Unsere Anfangsphase war hervorragend. Da haben wir nur verpasst, noch weitere Tore nachzulegen“, lobte TuS-Trainer Ercan Ürün seine Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen. Mit einem Doppelpack schraubte Ezz Jalkama (63., 88.) das Ergebnis in die Höhe. In der Nachspielzeit erzielte Benjamin Schiel den Ehrentreffer für die Bockenauer. „Das war ein sehr guter Auftritt“, freute sich Ürün über seinen Premierensieg mit dem TuS Winzenheim in der Bezirksliga.

SG Weinsheim – FSV BW Idar-Oberstein 7:0 (2:0). Mit sieben Treffern fertigte die Palmstein-Elf die Gäste aus Idar-Oberstein ab. Felix Frantzmann (7.) eröffnete den Torreigen und steuerte zu einem späteren Zeitpunkt noch zwei weitere Treffer (76., 84.) bei. Neben Frantzmann traf auch Daniel Saadalla (34.) im ersten Durchgang. Jannik Drouet (74.), Nevio Feller (77.) und Kieran Gätcke (89.) erhöhten im zweiten Abschnitt. „Der Sieg war hochverdient. Mich hat es nur gestört, dass wir in der Phase vor und direkt nach der Halbzeit zu oft das Eins-gegen-eins gesucht haben, anstatt den Ball laufen zu lassen“, sah SGW-Trainer Andy Baumgartner noch Verbesserungspotenzial. Beim Stand von 6:0 hatte der Weinsheimer Luca Redschlag seine Nerven nicht im Griff. Nach einem groben Foulspiel schubste Redschlag seinen Gegenspieler. Der spielende Co-Trainer der Weinsheimer sah dafür die Rote Karte. „Unnötig und ärgerlich“, kommentierte Baumgartner die Situation zum Platzverweis. Er ergänzte: „Dadurch hat jemand anderes nächste Woche die Chance, sich zu beweisen.“