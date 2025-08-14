Kann eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt kommen? Wenn es nach Beytullah Kurtoglu, dem Spielertrainer des TuS Pfaffen-Schwabenheim, geht, ist genau dieser Fall am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga mit dem 2:7 gegen die SG Guldenbachtal eingetreten. „Wir waren wie in einer Schockstarre. Selbst der Gegner war geschockt, dass wir es ihnen so einfach gemacht haben“, berichtet der Spielertrainer, der etwas Zeit benötigte, um die Klatsche zu verdauen.

„Ein Problem war, dass jeder Mannschaftsteil eine eigene Spielidee entwickelt hat. So hätte das, was wir uns vorgenommen haben, niemals klappen können“, begründet Kurtoglu das Kollektivversagen und setzt noch einen drauf: „Zweikämpfe? Fehlanzeige! Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir ohne Gegenwehr nicht in der Bezirksliga bestehen können. Dementsprechend bin ich froh, dass wir so früh in der Saison diese knallharte Erfahrung machen mussten und hoffentlich daraus lernen werden.“

„Unser Ziel ist es, ein anderes Gesicht zu zeigen.“

Beytullah Kurtoglu

Besser machen können es die Pfaffen-Schwabenheimer am Sonntag. Der Vorjahreszehnte gastiert beim FSV BW Idar-Oberstein, der bei der SG Weinsheim ebenfalls baden ging – mit 0:7. „Das wird kein einfaches Spiel. Beide Mannschaften werden eine Reaktion zeigen wollen“, ist der 38-Jährige überzeugt. Derweil warten die Schmuckstädter noch auf ihren ersten Punktgewinn. „Wenn man sie spielen lässt, wird es schwierig. Unser Ziel ist es, ein anderes Gesicht zu zeigen und bestenfalls mit drei Punkten wieder nach Hause zu fahren“, hofft Kurtoglu auf einen positiven Ausgang für seine Mannschaft.

Das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach liegt knapp zehn Jahre zurück. Am 14. November 2015 standen sich die beiden Mannschaften zuletzt in der Landesliga gegenüber. Damals gewannen die Merxheimer mit 1:0. Ein Ergebnis, über das sich die SGM auch jetzt freuen würde. Doch die Vorzeichen sind andere, die Kirner gehen als Favorit in die Partie. Der Landesliga-Absteiger startete gut in die Runde und holte in den ersten zwei Spielen die maximale Ausbeute, ohne einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Auch im Verbandspokal ist die SGK unbesiegt, gewann unter anderem in Merxheim mit 3:2. Ebenfalls mit sechs Punkten gestartet ist der SC Idar-Oberstein II, der seinen Lauf gerne bei der Spvgg Nahbollenbach fortsetzen würde.

„Ich traue uns einen Platz unter den ersten fünf zu.“

Ercan Ürün

Bereits am Freitag rollt auf drei Plätzen der Ball. Der TuS Mörschied hofft darauf, gegen den formstarken SC Birkenfeld die ersten Punkte zu holen. Auf die ersten Zähler der neuen Spielzeit wartet auch der VfL Rüdesheim. Bislang tut sich der Aufsteiger noch schwer. Im Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein will die Rosengarten-Elf den absoluten Fehlstart vermeiden und mindestens einen Punktgewinn auf dem Jahrmarkt feiern. Dass die SG Fürfeld aber kein Selbstläufer ist, stellte sie unter ihrem neuen Trainer Sebastian Kilp beim 4:1-Heimerfolg gegen den TuS Mörschied unter Beweis.

Das dritte Freitagspiel findet bei der SG Guldenbachtal statt. Im Derby gastiert der TuS Winzenheim in Windesheim. „Ich freue mich sehr auf das Duell. Die SG Guldenbachtal hat eine gute Mannschaft und wird die Rechnung aus dem Verbandspokal begleichen wollen“, sagt TuS-Trainer Ercan Ürün, der mit seinem Team die Guldenbachtaler mit einem 3:1-Sieg in der ersten Runde aus dem Verbandspokal kegelte. Mit vier Zählern aus zwei Partien steht der TuS unter den Aufsteigern am besten da. „Ich traue uns einen Platz unter den ersten fünf zu“, gibt sich der Erfolgscoach selbstbewusst und fügt an: „Wir haben eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Außerdem kenne ich die Bezirksliga sehr gut und kann von daher unsere Gegner gut einschätzen. Zudem haben wir ein hervorragendes Umfeld in Winzenheim. Dort greift jedes Rädchen in das andere, wodurch sich die Mannschaft nur aufs Fußballspielen konzentrieren kann.“ Mit dem 7:2-Triumph über den TuS Pfaffen-Schwabenheim ist aber auch die SG Guldenbachtal in der neuen Spielzeit angekommen. „Wir wollten eine Reaktion zur Auftaktklatsche zeigen. Das ist uns gelungen“, teilte Luca Czarnecki, Abteilungsleiter der SGG, nach dem Kantersieg mit und hofft auf die nächste Steigerung und die Revanche nach der Niederlage im Pokal.

Am Samstag bestreitet die SG Weinsheim ihr zweites Heimspiel in Folge. Zu Gast ist Aufsteiger SV Oberhausen, der auf dem Papier gegen die favorisierten Weinsheimer nur der Underdog ist. Das Team von Trainer Andy Baumgartner verlor am Mittwoch durch den Sieg der TSG Planig im vorgezogenen Spiel gegen den TSV Bockenau die Tabellenführung und will sich diese mit einem Heim-Dreier zurückholen.