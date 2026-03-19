In Pfaffen-Schwabenheim und Guldental geht es am Sonntag zur Sache. Im Abstiegskampf der Bezirksliga werden in direkten Duellen wichtige Punkte vergeben.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach hatte sich nach der Winterpause gerade wieder in Stellung gebracht, da folgte in der Fußball-Bezirksliga ein Dämpfer zur Unzeit. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen sorgten für Aufbruchstimmung, ehe die 2:3-Niederlage bei der Spvgg Nahbollenbach den positiven Trend abrupt stoppte – ausgerechnet bei der ehemaligen Mannschaft von Trainer Jens Wückert.