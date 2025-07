Für viele Fußball-Fans ist sie die heißeste Klasse der Region, die Bezirksliga. Los geht es am Freitagabend, doch auch am Samstag und Sonntag stehen packende Paarungen an.

Sechs schweißtreibende und kräftezehrende Trainingswochen stecken den 16 Mannschaften der Fußball-Bezirksliga in den Knochen, um auf den Punkt bereit für den bevorstehenden Saisonauftakt zu sein. Am Wochenende hat das Warten ein Ende, die Fußballer können wieder in den Wettkampfmodus umschalten.

Schon am Freitagabend fällt bei der SG Guldenbachtal im Guldentaler Kerwespiel der Startschuss für die Spielzeit 2025/26. Mit dem Last-minute-Klassenverbleib im Rücken empfängt die SGG die favorisierte SG Weinsheim, die nach einer tollen Saison in den Aufstiegsspielen zur Landesliga gegen den TuS Bedesbach-Patersbach den Kürzeren gezogen hat. Nichtsdestotrotz sind die Rollen zum Auftakt klar verteilt. „Wir hatten eine gute Vorbereitung“, sagt SGW-Trainer Andy Baumgartner, der mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden ist. „Etwas ärgerlich ist nur, dass uns kurzfristig zwei Testspielgegner abgesagt haben“, berichtet Baumgartner, der seine Schützlinge auf einem guten Weg sieht. „Wir hatten keinen großen Aderlass in unserem Kader. Dementsprechend haben die Jungs unsere Spielphilosophie bereits verinnerlicht. Dadurch konnten wir mehr im Detail arbeiten. Verglichen mit dem Stand im Vorjahr sind wir in unserem Entwicklungsprozess schon deutlich weiter“, erklärt der Weinsheimer Coach.

Spielplan meint es gut mit der SG Weinsheim

Veränderung gab es dagegen auf der Guldenbachtaler Trainerbank. In André Böttner kehrte ein alter Bekannter zurück an die Seitenlinie. „Auch wenn der Kader fast gleich geblieben ist, bringt ein neuer Trainer oftmals Veränderung. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Für uns wird es wichtig sein, gut in die Saison zu starten“, hofft Baumgartner auf einen Auftaktsieg. Er ergänzt: „Wir wollen zeigen, dass wir in der Lage sind zu gewinnen. Gerade mit den folgenden drei Heimspielen, die im Anschluss auf uns zukommen, könnte das ein richtig guter August werden. Die Priorität liegt aber ganz klar auf dem ersten Spiel bei der SG Guldenbachtal, die an ihrer Kirmes mit Sicherheit hoch motiviert sein wird.“

Am Samstag folgt bereits das erste Derby. Im Stadtduell empfängt die TSG Planig Aufsteiger TuS Winzenheim. „Die Planiger haben in der Sommerpause nicht die Beine hochgelegt und werden auch wieder angreifen wollen“, sieht Baumgartner die TSG erneut als Konkurrenten um die vorderen Tabellenplätze. „Doch auch den Winzenheimern traue ich einiges zu. Ich denke, zusammen mit dem VfL Rüdesheim werden sie zügig ihre Rolle in der Bezirksliga finden und sich schnell etablieren“, erklärt der Weinsheimer Trainer. Der VfL Rüdesheim, der sich in der Aufstiegsrunde im Elfmeterschießen des dritten Spiels gegen den Bollenbacher SV durchsetzen konnte, startet am Sonntag gegen den BSV-Nachbarn, die Spvgg Nahbollenbach, in die Saison. Neun Jahre ist es her, dass im Rüdesheimer Rosengarten Bezirksliga-Fußball gespielt wurde. Umso größer ist der Vorfreude, nun wieder in der höchsten Spielklasse an der Nahe aktiv zu sein. Der dritte Aufsteiger im Bunde ist der SV Oberhausen. Die SVOler fordern den SC Birkenfeld auf heimischem Terrain zum Tanz heraus.

„Mit dieser Besetzung darf es bei der SG Kirn keine Ausreden und kein anderes Ziel als den direkten Wiederaufstieg geben.“

Andy Baumgartner

Auf einen echten Kracher dürfen sich die Zuschauer beim FSV BW Idar-Oberstein freuen. Das Team empfängt unter seinem neuen Trainer Dirk Reidenbach den Landesliga-Absteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach. „Für mich zählen die Kirner ganz klar zum Favoritenkreis. Mit dieser Besetzung darf es keine Ausreden und kein anderes Ziel als den direkten Wiederaufstieg geben“, hat Baumgartner die Kirner ganz oben auf seinem Zettel stehen. Neben der SG Guldenbachtal konnte sich auch der TSV Bockenau am letzten Spieltag der abgelaufenen Runde den Platz für die kommende Spielzeit sichern und den direkten Wiederabstieg verhindern. Nun stehen die Bockenauer vor dem berüchtigten zweiten Jahr. Um dem Mythos entgegenzuwirken, wäre ein Heimsieg gegen den spielstarken TuS Pfaffen-Schwabenheim Gold wert.

In einer attraktiven Liga spricht der Weinsheimer Trainer Baumgartner auch respektvoll von zwei weiteren unangenehmen Gegnern: „In Mörschied kann man sich immer schwertun, und die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim wird mit ihrer jungen, wilden Mannschaft mit Sicherheit auch für die eine oder andere Überraschung sorgen.“ Während der TuS Mörschied den SC Idar-Oberstein II im Derby zu Gast hat, freut sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, in der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein auf einen alten Bekannten zu treffen. „Wir freuen uns sehr darauf, beim ersten Heimspiel der Saison direkt in Sebastian Kilp einen Merxumer Bub auf der Trainerbank der Gäste aus Fürfeld wiederzusehen“, sagt SGM-Vorstandsmitglied Dennis Caeser und gibt einen kurzen Ausblick auf die kommende Runde: „Die Bezirksliga ist durch viel neues Personal bei den Vereinen, sei es durch externe Transfers oder gute Jugendarbeit, dieses Jahr erneut sehr attraktiv und spannend. Das liegt auch oder gerade am Zugang des langjährigen Landesliga-Flaggschiffs SG Kirn/Kirn-Sulzbach.“