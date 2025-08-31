Hat dieser fünfte Spieltag der Fußball-Bezirksliga bereits eine Signalwirkung? Die TSG Planig übersprang die schwere Hürde in Guldental, während die Meisterschaftskontrahenten aus Kirn und Weinsheim nicht über Remis hinauskamen. Die drei Punkte Vorsprung der Planiger sind zu diesem frühen Zeitpunkt aber sicher noch nicht überzubewerten.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim 3:4 (1:1).Etwas überraschend brachte Dorian Glaser (22.) die SG in Führung. „Wir haben uns zu Beginn etwas schwergetan. Aber mit der Führung im Rücken haben wir mehr Zug zum Tor aufgebaut und hätten nachlegen müssen“, teilte SGM-Vorstandsmitglied Dennis Caesar mit. Mit dem Halbzeitpfiff glich Domenic Davis per Distanzschuss aus und drehte nach dem Seitenwechsel (58.) mit einem weiteren Treffer die Partie. Trotz des Rückstands steckten die Hausherren nicht auf und meldeten sich durch einen Doppelschlag von Glaser (75., 78.) zurück. „Nach der erneuten Führung hatten wir das Gefühl, dass wir das Spiel ziehen können“, sagte Caesar. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später wurde Sven Dangel (80.) nicht entscheidend gestört und setzte einen Schlenzer in die Maschen. „Die Schlussphase wurde wild, weil jeder das Spiel gewinnen wollte. Leider haben wir in der Nachspielzeit einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Am Ende tut die Niederlage weh und ist sehr ärgerlich“, bilanzierte Caesar. Mit dem letzten Konter setzte der TuS den Knock-out. Ege Akyokuc (90.) blieb cool und traf zum viel umjubelten Siegtreffer. TuS-Spielertrainer Beytullah Kurtoglu war hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben die erste Hälfte komplett dominiert und haben es verpasst, den Sack zuzumachen. In der Phase, in der wir bereits geschlagen waren, haben wir eine überragende Siegermentalität an den Tag gelegt und am Ende verdient gewonnen.“

SG Guldenbachtal – TSG Planig 1:2 (1:0). „Extrem bitter ist diese Niederlage“, teilte SG-Abteilungsleiter Luca Czarnecki mit. Nico Dorfey (31.) brachte die Gastgeber in Führung. „Dann haben wir verpasst nachzulegen. Wir hätten zur Halbzeit mit zwei bis drei Toren Vorsprung führen können“, sagte Czarnecki. Mit einem Doppelschlag von Belmin Kurpejovic (71.) und Noel Schywalski (72.) kippte die Partie. „Danach haben wir den Faden verloren“, sagte der Guldenbachtaler. Der Planiger Trainer Christoph Schenk erklärte: „Die SG Guldenbachtal hat das richtig gut gemacht. Wir hatten spielerisch unsere Probleme und haben am Ende dank unserer Mentalität, die uns auszeichnet, das Spiel drehen können.“

TuS Mörschied – SG Weinsheim 1:1 (0:1). „Wenn wir 30 Minuten in doppelter Unterzahl kein Gegentor kassieren, spricht das für unsere klasse Defensivleistung“, sagte SGW-Trainer Andy Baumgartner und sprach von einem Punktgewinn. Die Gäste erwischten den besseren Start, nach neun Minuten brachte Max Bernhard die Palmstein-Elf in Führung. „Wir hätten mindestens ein weiteres Tor erzielen müssen“, haderte Baumgartner mit einigen vergebenen Einschussmöglichkeiten. Den ersten Platzverweis sahen die Weinsheimer in der 53. Minute. Christian Krämer erhielt die Ampelkarte. In der 60. Minute wurde es kurios. Christopher Kienle landete bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum mit der Hand auf dem Ball. Der Unparteiische zögerte nicht lange und stellte Kienle nicht mal 30 Sekunden nach seiner Einwechslung mit der Roten Karte vom Platz. „Kein Vorwurf an Chris. So etwas kann passieren“, nahm Baumgartner seinen Schützling in Schutz. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Christian Haag sicher. „Wenn wir nicht zwei Mann weniger sind und uns nur aufs Verteidigen konzentrieren müssen, gehen wir mit Sicherheit als Gewinner vom Platz“, war der Weinsheimer Übungsleiter überzeugt. TuS-Abteilungsleiter Rainer Becker erklärte: „Nach der Weinsheimer Führung müssen wir früher den Ausgleich erzielen. Unterm Strich haben wir zu wenig aus der Überzahl gemacht. Die Chancen waren zwar da, aber klare Chancen haben wir uns nicht mehr herausgespielt.“

Spvgg Nahbollenbach – SC Birkenfeld 2:0 (1:0). Die drei wichtigen Heimpunkte sicherten Moritz Hahn (7.) und Dennis Schug (63.) den Nahbollenbachern.

SV Oberhausen – TuS Winzenheim 2:6 (1:3).Mit einem herrlichen Fallrückziehertor eröffnete der Winzenheimer Glody Kuba die Partie. „Das war ein sehr schönes Tor“, lobte TuS-Trainer Ercan Ürün seinen spielenden Co-Trainer. Bünyamin Degirmenci legte mit einem Freistoß nach. Leandro Fritz markierte den Anschluss aus der Distanz, doch erneut Degirmenci stellte den alten Abstand wieder her. SVO-Spielertrainer André Müller sprach von einer verdienten Halbzeitführung für die Gäste. „In die zweite Hälfte kommen wir besser rein und machen dann komplett auf. Wir hatten auch sehr gute Chancen, darunter zwei Lattentreffer, um noch einmal heranzukommen, und laufen dann in Konter“, erklärte Müller. Alexander Claus ließ die Hausherren erneut hoffen, doch Degirmenci, Vladimir Borovskij und Murtaza Azimi machten es deutlich. „Ein verdienter Auswärtssieg mit wunderschönen Toren auf beiden Seiten“, fasste Ürün zusammen.

FSV BW Idar-Oberstein – TSV Bockenau 1:8 (1:3). Der FSV erwischte einen rabenschwarzen Tag. „Bei den Bockenauern hat alles gepasst. Jeder Schuss hat sein Ziel gefunden“, berichtete FSV-Trainer Dirk Reidenbach. Benjamin Schiel (5.) brachte die Gäste in Führung. Michel Tressel (18.) und Julian Brückner (33.) legten nach. Ibrahim El-Saleh (44.) verkürzte. „Ich hatte das Gefühl, dass nach dem Anschlusstreffer ein Ruck durch die Mannschaft geht, doch leider haben wir den Start in die zweite Hälfte komplett verpennt“, sagte Reidenbach. Schiel (50.) und Mert Kilic (58.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. In der Schlussphase schraubten Tressel (80.), Brückner (85.) und Ben Kemmer (87.) das Ergebnis in die Höhe. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns mehr gegen die Niederlage stemmen“, wirkte Reidenbach frustriert. Sein Gegenüber war dagegen glücklich über den ersten Saisonsieg. „Das war richtig gut. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir von Anfang an umgesetzt. Ich hatte die Jungs nach dem 1:3 gewarnt, dass die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte entscheidend werden. Doch wir haben ihnen schnell den Zahn gezogen“, bilanzierte der Bockenauer Trainer Jannik Huber, der ein Sonderlob für Schiel übrig hatte: „Benjamin hat sich für seine richtig gute Leistung mit zwei Toren belohnt.“

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – SC Idar-Oberstein II 5:1 (3:1). Bereits nach zwei Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten der Schmuckstädter. Marcel Beck (2.) servierte den Gastgebern die Führung. Trotzdem taten sich die Fürfelder in der Anfangsphase schwer. Nicht unverdient kam der SC Idar durch Fabian Sagawe (13.) zum Ausgleich. Beck (28., 42.) stellte aber mit zwei weiteren Treffern die Weichen auf Sieg. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, berichtete SG-Abteilungsleiter Jörn Zillmann. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Peter Frey (53.), ehe Beck (76.) mit seinem vierten Treffen den Schlusspunkt setzte. In der Nachspielzeit durfte sich auch der Fürfelder Schlussmann Niclas Lerch auszeichnen, indem er einen Foulelfmeter parierte. „Ein perfekter Sonntag“, fand Zillmann abschließende Worte.

VfL Rüdesheim – SG Kirn/Kirn-Sulzbach 2:2 (0:1).Nach der frühen Führung der Kirner durch Maximilian Kuhn (5.) nahm der VfL im zweiten Abschnitt das Zepter in die Hand. Durch Cihan Yakut (53.) meldeten sich die Gastgeber zurück. Florian Hahn (57.) brachte die Gäste erneut in Führung. „Wir haben aber immer an uns geglaubt“, erklärte VfL-Vorsitzender Alexander Thomas. In Unterzahl, nachdem VfL-Spielertrainer Baris Yakut eine Zeitstrafe wegen zu starken Reklamierens eines nicht gegebenen Elfmeters erhalten hatte, traf Ferhat Senel (87.) zum späten Ausgleich. „Der Punkt wird extrem wichtig für die kommenden Spiele sein und war über die gesamte Spielzeit gesehen nicht unverdient“, resümierte Thomas.