Spannende Bezirksliga Nahe Kellerduell in Buhlenberg, Gipfeltreffen für Mörschied Sascha Nicolay 08.10.2026, 12:44 Uhr

i Während Fabian Rosner (links) mit dem TuS Mörschied die Tabellenspitze attackiert und im Gipfeltreffen gefordert ist, müssen Luca Dieden und ssein FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein bei der SG Kirn „ein dickes Brett bohren“. Stefan Ding. Stefan Dien

Die Tabellenführung winkt dem TuS Mörschied am Sonntag. Voraussetzung ist freilich ein Sieg bei der SG Fürfeld, dem aktuellen Inhaber von Rang eins. Im Keller der Tabelle treffen sich derweil der SV Buhlenberg und die Spvgg Buhlenberg.

Gleich drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld zieren das Tabellenende der Bezirksliga, und mit dem SV Buhlenberg und der Spvgg Nahbollenbach treffen drei davon am Sonntag aufeinander. Dritter im Kellerbunde ist der VfR Baumholder II, der im Aufsteigerduell bei der SG Soonwald gefordert ist, die es gerade geschafft hat, eine 4:0-Pausenführung zu vergeigen.







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