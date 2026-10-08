Die Tabellenführung winkt dem TuS Mörschied am Sonntag. Voraussetzung ist freilich ein Sieg bei der SG Fürfeld, dem aktuellen Inhaber von Rang eins. Im Keller der Tabelle treffen sich derweil der SV Buhlenberg und die Spvgg Buhlenberg.
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Gleich drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld zieren das Tabellenende der Bezirksliga, und mit dem SV Buhlenberg und der Spvgg Nahbollenbach treffen drei davon am Sonntag aufeinander. Dritter im Kellerbunde ist der VfR Baumholder II, der im Aufsteigerduell bei der SG Soonwald gefordert ist, die es gerade geschafft hat, eine 4:0-Pausenführung zu vergeigen.