Spvgg Nahbollenbach verliert
Kellerduell beim SV Buhlenberg startet mit Traumtoren
Der 3:2-Siegtreffer für den SV Buhlenberg ist unterwegs. Cedric Nikodemus schießt die Kugel ins Tor. Eugen Krukov im Tor der Spv
Der 3:2-Siegtreffer für den SV Buhlenberg ist unterwegs. Cedric Nikodemus schießt die Kugel ins Tor. Eugen Krukov im Tor der Spvgg Nahbollenbach ist chancenlos.
Stefan Ding

Einen großen Tabellensprung machte der SV Buhlenberg durch seinen 3:2-Sieg im Kellerduell gegen die Spvgg Nahbollenbach, die Schlusslicht geblieben ist. 

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Der SV Buhlenberg hat sich im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gegen die Spvgg Nahbollenbach 3:2 (2:2) durchgesetzt und sich mit diesem Dreier vom vorletzten Platz auf Rang zehn geschoben. Die Mannschaft der Trainer Giuseppe Coco und Kevin Conde hat nun zehn Punkte und überholte im Tableau unter anderem den VfR Baumholder II und den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein.
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