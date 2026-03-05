Zweiter gegen Dritter: Im Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein könnte eine Vorentscheidung fallen, wer das Ticket für die Aufstiegsrunde bucht.

Elf Tore, ein wildes Hin und Her und am Ende eine bittere Niederlage: Der Auftakt nach der Winterpause hatte es für die Bezirksliga-Fußballer der

in sich. Beim spektakulären 5:6 gegen den SC Idar-Oberstein II zeigte die TSG einmal mehr ihre enorme Offensivqualität, offenbarte aber auch Probleme in der Defensive.