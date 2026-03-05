Zu Gast in Planig
Kaltstart der heißen Guldenbachtaler
Immer engagiert an der Seitenlinie: Trainer Kim Fuhr (rechts) und die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim wollen nach der Niederlage gegen die SG Weinsheim in Pfaffen-Schwabenheim wieder in die Spur finden.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Zweiter gegen Dritter: Im Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein könnte eine Vorentscheidung fallen, wer das Ticket für die Aufstiegsrunde bucht. 

Elf Tore, ein wildes Hin und Her und am Ende eine bittere Niederlage: Der Auftakt nach der Winterpause hatte es für die Bezirksliga-Fußballer der TSG Planig in sich. Beim spektakulären 5:6 gegen den SC Idar-Oberstein II zeigte die TSG einmal mehr ihre enorme Offensivqualität, offenbarte aber auch Probleme in der Defensive.

