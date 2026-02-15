Als Fußballhelden werden deutschlandweit Jungfunktionäre bezeichnet, die vom Deutschen Fußball-Bund ausgezeichnet werden. Der Preisträger aus dem Kreis Bad Kreuznach im Jahr 2026 wurde von seiner Vorgängerin vorgeschlagen.
Die SG Weinsheim ist nicht nur sportlich erfolgreich. Der Verein, der derzeit in der Bezirksliga- und in der B-Klasse mit seinen Mannschaften an Position eins steht, bringt auch immer wieder junge, ambitionierte Ehrenamtler hervor. Das beste Beispiel ist Johannes Hoffmann, der viele Aufgaben bei der SGW innehat und vom Fußballkreis Bad Kreuznach als Fußballheld 2026 ausgezeichnet wurde.