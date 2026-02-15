Jungfunktionär ausgezeichnet Johannes Hoffmann ist der Fußballheld des Jahres 2026 Olaf Paare 15.02.2026, 13:39 Uhr

i Überrascht wurde Johannes Hoffmann (Mitte) in Hargesheim von der Bekanntgabe seiner Auszeichnung als Fußballheld 2026. Es gratulieren (von links) Patrick Donau von der SG Weinsheim, Kreisehrenamtsbeauftragter Werner Ehle, Kreisvorstandmitglied Martin Steeg und Yannick Gans, Vorsitzender der SG Weinsheim. Ehle

Als Fußballhelden werden deutschlandweit Jungfunktionäre bezeichnet, die vom Deutschen Fußball-Bund ausgezeichnet werden. Der Preisträger aus dem Kreis Bad Kreuznach im Jahr 2026 wurde von seiner Vorgängerin vorgeschlagen.

Die SG Weinsheim ist nicht nur sportlich erfolgreich. Der Verein, der derzeit in der Bezirksliga- und in der B-Klasse mit seinen Mannschaften an Position eins steht, bringt auch immer wieder junge, ambitionierte Ehrenamtler hervor. Das beste Beispiel ist Johannes Hoffmann, der viele Aufgaben bei der SGW innehat und vom Fußballkreis Bad Kreuznach als Fußballheld 2026 ausgezeichnet wurde.







