Jeffrey Thiel zum 40. Geburtstag 40 Punkte geschenkt

Zwei Spieler des FSV Idar-Oberstein und Trainer Dirk Reidenbach, der für einen kurzen Moment den Platz betrat, erhielten Feldverweise. So verwunderte das 0:7 bei der SG Kirn nicht unbedingt.
Auf acht Punkte ist der Vorsprung der SG Weinsheim an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga angewachsen. Das Team um Geburtstagskind Jeffrey Thiel zeigte sich nicht nur dominant, es profitierte auch davon, dass der SC Idar-Oberstein II im Derby gegen den TuS Mörschied nicht über ein 1:1 hinaus kam.