Nahbollenbach verliert knapp Jan-Uwe Audri hält den SC Idar-Oberstein II auf Kurs Florian Unckrich 23.03.2026, 11:37 Uhr

i Jan-Uwe Audri (weißes Trikot) stellte in Kirn-Sulzbach seine Torjäger-Qualität wieder unter Beweis und schoss den SC Idar-Oberstein II zum 1:0-Sieg. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Birkenfeld hat den vielleicht entscheidenden Schritt aus dem Bezirksliga-Abstiegskampf gemacht und seine gute Form nach der Winterpause mit dem dritten Sieg im vierten Spiel bestätigt. Der SC Idar II und die SG Weinsheim feierten knappe Siege.

Jeweils mit 1:0 siegten die beiden Spitzenteams der Fußball-Bezirksliga. Doch auch das knappe Resultat bringt bekanntlich drei Punkte ein. Spitzenreiter SG Weinsheim erzielte das Siegtor in Unterzahl, Verfolger SC Idar-Oberstein II in einem typischen 0:0-Spiel.







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