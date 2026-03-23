Nahbollenbach verliert knapp
Jan-Uwe Audri hält den SC Idar-Oberstein II auf Kurs
Jan-Uwe Audri (weißes Trikot) stellte in Kirn-Sulzbach seine Torjäger-Qualität wieder unter Beweis und schoss den SC Idar-Oberst
Jan-Uwe Audri (weißes Trikot) stellte in Kirn-Sulzbach seine Torjäger-Qualität wieder unter Beweis und schoss den SC Idar-Oberstein II zum 1:0-Sieg.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Birkenfeld hat den vielleicht entscheidenden Schritt aus dem Bezirksliga-Abstiegskampf gemacht und seine gute Form nach der Winterpause mit dem dritten Sieg im vierten Spiel bestätigt. Der SC Idar II und die SG Weinsheim feierten knappe Siege.

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Jeweils mit 1:0 siegten die beiden Spitzenteams der Fußball-Bezirksliga. Doch auch das knappe Resultat bringt bekanntlich drei Punkte ein. Spitzenreiter SG Weinsheim erzielte das Siegtor in Unterzahl, Verfolger SC Idar-Oberstein II in einem typischen 0:0-Spiel.

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