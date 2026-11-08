Für Linientrainer Helge Dietze war der rechte Außenspieler der Mann des Tages im Bezirksliga-Derby seines SC Birkenfeld gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Am Ende stand ein klarer Sieg des früheren Oberligisten.
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Der SC Birkenfeld hat das Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Kunstrasen am Umwelt-Campus 5:2 (1:1) gewonnen und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Es war der zweite Heimsieg der Kreisstädter in Folge,, die Vorrunde auf Platz sieben abschließen.