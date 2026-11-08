5:2 gegen FSV Blau-Weiss IO
Jan-Luca Willrich glänzt beim Sieg des SC Birkenfeld
Jan-Luca Willrich (in rot) lässt den Obersteiner Flamur Pllavci stehen. Willrich war der beste Mann des SC Birkenfeld beim 5:2-H
Jan-Luca Willrich (in rot) lässt den Obersteiner Flamur Pllavci stehen. Willrich war der beste Mann des SC Birkenfeld beim 5:2-Heimsieg im Derby geegen den FSV Blau-Weiss.
Stefan Ding

Für Linientrainer Helge Dietze war der rechte Außenspieler der Mann des Tages im Bezirksliga-Derby seines SC Birkenfeld gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Am Ende stand ein klarer Sieg des früheren Oberligisten.

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Der SC Birkenfeld hat das Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Kunstrasen am Umwelt-Campus 5:2 (1:1) gewonnen und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Es war der zweite Heimsieg der Kreisstädter in Folge,, die Vorrunde auf Platz sieben abschließen.
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