Niederlage im Kellerduell In Simmertal beginnt das große Bangen Florian Unckrich 10.11.2024, 21:36 Uhr

i Duell der Kapitäne: Der Simmertaler Dominik Frey bringt dabei Sebastian Gänz von der SG Guldenbachtal zu Fall. Der wird es verkraftet haben, siegte sein Team doch mit 4:1. Klaus Castor

Der Tag der Verfolger in der Fußball-Bezirksliga: Die SG Fürfeld, die SG Weinsheim, der FSV Idar-Oberstein und die TSG Planig halten den Druck auf Spitzenreiter SV Winterbach hoch.

Droht dem VfL Simmertal der zweite Abstieg in Folge? Diese bange Frage stellen sie sich am Flachsberg. Das Team, das bisher in der Fußball-Bezirksliga durch zahlreiche Unentschieden auffiel, unterlag auf eigenem Platz der SG Guldenbachtal deutlich mit 1:4 und musste den Kontrahenten an sich vorbeiziehen lassen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen