Top-Spiel steht an In Kirn werden im Aufstiegskampf Weichen gestellt Florian Unckrich 19.11.2026, 14:34 Uhr

i Torwart und Abteilungsleiter in Personalunion: Jörn Zillmann (gelbes Trikot) klärt gegen den Pfaffen-Schwabenheimer Muhammed Kurtoglu und möchte gegen den VfL Rüdesheim den nächsten Dreier einfahren. Edgar Daudistel

Das gibt es in der Bezirksliga nur selten: Drei Duelle zwischen Teams des Kreises Bad Kreuznach stehen am 17. Spieltag an. In Seibersbach, in Neu-Bamberg und in Guldental sind Teams mit einem KH auf dem Autokennzeichen zu Gast.

Wenn Jens Wückert auf die bisherigen drei Niederlagen seiner SG Kirn/Kirn-Sulzbach zurückblickt, gibt es eine, an der er nichts zu beschönigen hat: das 1:5 gegen die TSG Wolfstein-Roßbach. „Wolfstein war tatsächlich die einzige Mannschaft, gegen die wir auch in der Höhe verdient verloren haben“, räumt der Trainer ein.







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