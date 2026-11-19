Das gibt es in der Bezirksliga nur selten: Drei Duelle zwischen Teams des Kreises Bad Kreuznach stehen am 17. Spieltag an. In Seibersbach, in Neu-Bamberg und in Guldental sind Teams mit einem KH auf dem Autokennzeichen zu Gast.
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Wenn Jens Wückert auf die bisherigen drei Niederlagen seiner SG Kirn/Kirn-Sulzbach zurückblickt, gibt es eine, an der er nichts zu beschönigen hat: das 1:5 gegen die TSG Wolfstein-Roßbach. „Wolfstein war tatsächlich die einzige Mannschaft, gegen die wir auch in der Höhe verdient verloren haben“, räumt der Trainer ein.