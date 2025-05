Neben der Meisterschaft des SV Winterbach, der sich verdient den Titel holte, ist der Abstiegskampf das Top-Thema der Fußball-Bezirksliga. Durch die Rettung des TuS Hackenheim und des FC Schmittweiler-Callbach in der Landesliga steht fest, dass es höchstens drei Absteiger geben wird und der 13. Rang sicher ist. Den belegt der TuS Waldböckelheim mit zwei Zählern Vorsprung vor der SG Guldenbachtal und dem VfR Baumholder II. Auch der TSV Bockenau, der einen Punkt mehr hat als die Waldböckelheimer, muss noch zittern. Eine theoretische Chance besitzt sogar noch Schlusslicht VfL Simmertal. Dafür müsste aber die SG Weinsheim als Tabellenzweiter in die Landesliga aufsteigen.

VfR Baumholder II – TSG Planig 4:5 (3:2).„Vorneweg ein Kompliment an die Mannschaft“, lobte TSG-Spielertrainer Dennis Mastel sein gebeuteltes Kollektiv. Die Gäste reisten mit nur elf Spielern an und mussten bereits nach fünf Minuten den ersten Rückschlag durch Marcel Lichtenberger hinnehmen. Mourad Bouchnafa (6.) egalisierte postwendend per Strafstoß. Mastel (11.) brachte die TSG erstmals in Führung. „Obwohl wir spielbestimmend waren, haben wir den Fuß vom Pedal genommen“, sagte Mastel, der anfügte: „Wir haben zu viele vermeidbare Fehler gemacht, weil wir gerade im Mittelfeld zu viel Zeit hatten.“ Erik Lutz (36., 41.) drehte die Partie wieder zugunsten des VfR und erhöhte nach dem Seitenwechsel per Konter (51.) auf 4:2. In der Schlussphase bündelten die Gäste noch einmal alle Kräfte. Yannick Gaul (75.) setzte einen Freistoß in den Knick. Noel Schywalski (78.) glich aus, ehe Mastel (90.) per Volley-Hammer die TSG auf die Siegerstraße brachte. „Wir haben eine ganz große Moral bewiesen und bis zum Schluss an uns geglaubt“, bilanzierte der hochzufriedene Spielertrainer.

TuS Waldböckelheim – SC Birkenfeld 1:1 (0:0).„Wir waren gar nicht im Spiel und haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, sagte TuS-Spielertrainer Simon Schmidt, dessen Team mit einem Sieg den Klassenverbleib vorzeitig hätte sichern können. Nichtsdestotrotz ging der TuS nach einem Freistoß von Patrick Gadacz (56.) in Führung. Marius Jahke (78.) traf für die Birkenfelder zum 1:1. „Kurz vor Abpfiff hatten wir noch einige gute Torchancen, aber unterm Strich hätten wir nicht mehr verdient gehabt“, fasste Schmidt zusammen.

VfL Simmertal – SC Idar-Oberstein II 5:1 (4:1).Trotz der fünf geschossenen Tore war VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder mit der Ausbeute nicht zufrieden. „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, auch wenn wir noch etliche Großchancen liegen gelassen haben“, sagte Ridder. Den Anfang machten jedoch die Schmuckstädter. Tim Glas (19.) brachte den SC in Führung. Vier Tore, jeweils im Wechsel von Ridder (23., 37.) und Murat Aysel (30., 45.) reichten der Flachsberg-Elf, um bereits nach 45 Minuten alle Weichen auf Sieg zu stellen. Den Schlusspunkt setzte Fabius Tosun (84.). „Mich freut es unheimlich, dass wir unser letztes Heimspiel mit so einer Leistung abschließen konnten“, war Ridder zufrieden.

TuS Mörschied – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:1 (0:0). Die Anfangsphase gehörte den Gästen. „Dann wurde der TuS Mörschied stärker und hat uns mit seinen langen Bällen immer wieder vor Probleme gestellt“, sagte SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker, der von einem glücklichen Unentschieden sprach. Lars Haag (77.) brachte den TuS in der Schlussphase in Führung, doch die SG hatte Fortuna auf ihrer Seite und sicherte sich durch Lars Werle (84.) einen Punkt. „Wir dürfen uns unter anderem bei unserem starken Torwart bedanken, dass wir nur ein Gegentor kassiert haben“, lobte Lang-Lajendäcker seinen Schlussmann Daniel Hahn.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – SG Guldenbachtal 2:3 (1:2). „Die Mannschaft hat den Matchplan eins zu eins umgesetzt“, freute sich SGG-Trainer Andreas Christ, dass seine Überlegungen aufgegangen waren. Auf die Führung der Heimelf durch Abdullah Kurtoglu (22.) hatten Jan Hildebrandt (27.) und Marvin Matthiae (40.) die passende Antwort parat. Auch im zweiten Abschnitt gehörte das erste Tor den Gastgebern. Serkan Ceyhan (70.) traf zum Ausgleich. Die Gäste hatten jedoch noch nicht genug und erzwangen durch Leo Heymer (77.) den Sieg. „Nicht unverdient. Durch den Auswärtssieg haben wir die Ausgangslage wieder deutlich verbessert und dürfen am letzten Spieltag gegen die SG Weinsheim auf den Klassenverbleib hoffen“, erklärte Christ.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – Spvgg Nahbollenbach 2:0 (0:0). „Das war ein komisches und sehr enges Spiel“, berichtete SG-Spielertrainer Maurice Fischer. In einer torlosen ersten Hälfte hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz. „Je länger das Spiel dauerte, desto besser waren wir in der Partie“, sagte Fischer. Während die Gäste weiterhin mehr Ballpassagen pflegten, setzte die SG Fürfeld auf Konter. Einen dieser Angriffe verwertete Frederik Azzouz (81.) zur Führung. „Nach dem 1:0 hat die Spvgg Nahbollenbach noch einmal richtig Druck aufgebaut. Wir haben aber mit einem weiteren Konter für die Entscheidung gesorgt“, freute sich Fischer über seinen letzten Heimsieg als Fürfelder Spielertrainer. Marcel Beck (87.) traf zum 2:0.

SV Winterbach – FSV BW Idar-Oberstein 6:1 (3:1). „Einfach ein geiler Tag“, freute sich Meistertrainer Torben Scherer über den errungenen Titel mit dem SV Winterbach. „Man hat uns am Anfang die Nervosität deutlich angemerkt, wodurch die erste Hälfte sehr ausgeglichen war“, berichtete Scherer. Jonas Kunz (18.) legte den Grundstein für die Meisterfeier am Winterbacher Felsen. Nach einer gelungenen Einzelaktion glich Jan-Uwe Audri (31.) aus, doch Maximilian Stumm (36.) und Elias Pfenning (41.) ließen die Schwarz-Weißen jubeln. „Blau-Weiß wollte mitspielen und hat uns immer wieder vor Probleme gestellt“, teilte der Winterbacher Trainer mit und ergänzte: „In der zweiten Hälfte haben wir unsere Angriffe konsequenter zu Ende gespielt und auch die letzten Zweifel besiegt. Das Spiel war ein weiteres Highlight einer unglaublichen Saison.“ Pfenning (51.) und Emilio Becker (55., 71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SG Weinsheim – TSV Bockenau 0:0. „Wir waren ideenlos und im Kopf vielleicht auch schon an paar Tage weiter“, war SGW-Trainer Andy Baumgartner mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Beide Teams taten sich schwer, Torchancen herauszuspielen. „Das war ein sehr herzhafter Auftritt der Bockenauer, die sich damit den Punkt verdient haben“, sagte Baumgartner.