Der SC Idar-Oberstein II hat seinen zweiten Platz in der Bezirksliga gefestigt, auch weil Kontrahent SG Fürfeld in Mörschied einen Fehlstart ins Jahr 2026 hinlegte.
Von fünf angesetzten Spielen blieben in der Fußball-Bezirksliga zwei übrig. Und jeweils feierten Vereine aus dem Kreis Birkenfeld Heimsiege gegen Klubs aus dem Kreis Bad Kreuznach. Aufgrund der Platzverhältnisse fielen die Spiele FSV Idar-Oberstein gegen SG Weinsheim, TSV Bockenau gegen TuS Winzenheim und das Derby in Oberhausen gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach aus.