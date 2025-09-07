Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein haderte mit dem Schiedsrichter, konnte aber mit dem Endergebnis leben. Die Spvgg Nahbollenbach war dagegen gegen Kirn sauer auf den Referee, weil er ihrer Ansicht nach maßgeblich zur Niederlage beigetragen hatte.

Vor allem am Schluss ging es in Kirn-Sulzbach emotional zu. Die Spvgg Nahbollenbach glaubte, den 3:3-Ausgleich im Bezirksliga-Derby bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach erzielt zu haben, doch die Fahne des Linienrichters machte die Hoffnung auf einen Zähler zunichte.

Tatsächlich 3:3 spielte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Es reichte also zwar wieder nicht zum ersten Saisonsieg, doch das Remis bei der SG Guldenbachtal war ein klarer Schritt nach vorne für das Dirk-Reidenbach-Team. Wiedergutmachung für die 0:3-Schlappe in der vergangenen Saison hatte Mörschieds Trainer Florian Galle vor dem Auswärtsspiel beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gefordert. Und seine Mannschaft lieferte – siegte diesmal ihrerseits 3:0.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – Spvgg Nahbollenbach 3:2 (3:2). „Es gab einige strittige Entscheidungen“, sagte Jens Wückert, der Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Vor allem ging es um zwei Situationen – und beide wurden zu Ungunsten der Spvgg Nahbollenbach ausgelegt. Tief in der Nachspielzeit wehrte die SG Kirn einen Nahbollenbacher Freistoß ab. In der Nähe der Mittellinie nahm Spvgg-Spielertrainer Andy Forster (er hütete seit der 83. Minute für den verletzt ausgewechselten Lucas Kryschik das Tor) die Kugel auf. „Ich habe den Ball wieder reingespielt, Jahn Lenz hat ihn super mitgenommen, ist alleine auf den Torwart zugelaufen und hat getroffen“, schildert Forster selbst die Szene. Die Nahbollenbacher jubelten über das vermeintliche 3:3 – doch Pustekuchen. Das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits (90.+7). „Grenzwertig“, kommentierte Forster. „Ich habe von meiner Position draußen an der Bank nicht sehen können, ob es tatsächlich abseits gewesen ist“, sagte Wückert, der die Nahbollenbacher bekanntlich einst in die Bezirksliga geführt hatte. Er fügte aber hinzu: „Auf jeden Fall hat der Linienrichter die Fahne sofort gehoben.“

Keine Rote Karte für Nick Nikodemus

Viel früher im Spiel kam es zu einer weiteren Schlüsselszene. Die Spvgg Nahbollenbach führte bereits 2:1, als sie wieder angriff und Mo Kouyate die Kugel auf Niklas Herrmann weiterleiten wollte. „Der Ball ist Nick Nikodemus beim Abwehrversuch an die Hand gesprungen“, erklärte Wückert. „Nikodemus hat als letzter Mann absichtlich Hand gespielt“, stellte Forster fest. Doch das alleine brachte die Nahbollenbacher noch gar nicht in Rage. Die Hand-Abwehraktion von Nikodemus führte nämlich nicht zum gewünschten Erfolg, der Nahbollenbacher Angriff rollte weiter. „Wir wären zu zweit blank auf den Kirner Torwart zugelaufen“, schilderte Forster. Doch dazu kam es nicht, denn Schiedsrichter Ildevert Constant Kamgue Talom vom FC Erlenbach blies in seine Pfeife und unterbrach das Spiel. „Dann gibt’s Rot. Auch okay“, haben wir gedacht“, erzählte Forster. Doch es gab nur Gelb und Freistoß. „Ich bin sicher, dass eine Rote Karte bei unserer 2:1-Fühung nach 20 Minuten das Spiel schon verändert hätte“, fand der Nahbollenbacher Coach.

Auf jeden Fall lieferten sich Kirner und Nahbollenbacher eine spektakuläre erste Halbzeit. „Beide Teams sind ans Limit gegangen. Es ging hin und her. Es war ein sehr geiles Bezirksliga-Spiel“, sagte Forster. Ein Spiel, in dem die Tore zunächst wie reife Früchte fielen. Florian Hahn besorgte nach einer Ecke das 1:0 für Kirn (7.). „Mein Fehler“, betonte Forster. Ich habe eine nicht passende Zuteilung vorgenommen. Das haben wir dann korrigiert.“ Florian Borr glich umgehend aus (9.). „Unsere Zuschauer haben mir versichert, dass es klar Abseits gewesen sei“, erklärte Wückert. „Das überrascht mich, aber dazu kann ich nichts sagen“, entgegnete Forster. Seine Nahbollenbacher Mannschaft bekam durch Marcel Schmidt die Nase nach vorne (24.). Doch die Kirner schlugen zurück. Ricardo Schönheim und Ben Nikodemus wendeten das Blatt zur 3:2-Pausenführung.

„Es war ein sehr geiles Bezirksliga-Spiel, aber vieles ist gegen uns gelaufen“

Nahbollenbachs Trainer Andy Forster

„In der zweiten Halbzeit waren die Kirner zunächst besser. Wenn sie da das 4:2 machen, dann ist die Partie durch“, räumte Forster ein und Wückert bestätigte: „Wir haben es versäumt, das Spiel zu killen.“ Und so kam es zu jener umstrittenen Szene in der 97. Minute. Nahbollenbachs Marcel Schmidt musste noch eine Zeitstrafe absitzen, die die Spvgg-Vertreter als „übertrieben“ einstuften (57.). „Es ist vieles gegen uns gelaufen“, fand Forster. „Wir haben das Quäntchen Glück gehabt“, meinte Wückert.

SG Guldenbachtal – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein 3:3 (2:2). Auch beim FSV Blau-Weiss haderte man mit dem Schiedsrichter. In Windesheim, wo die Partie ausgetragen wurde, ging es um einen Elfmeter den Referee Javier Alonso vom FC 08 Haßloch sechs Minuten vor Schluss gegen die Obersteiner vehängte. „Der Elfer war nicht berechtigt. Das war ein Witz“, schimpfte FSV-Coach Dirk Reidenbach, nachdem der eingewechselte Benny Müller gefoult haben sollte. Marvin Matthiae war es egal. Er verwandelte den Strafstoß zum 3:3 (84.). Die Blau-Weissen fühlen sich um ihren ersten Saisonsieg gebracht, doch mit der Leistung war Coach Reidenbach absolut zufrieden. Seine Mannschaft habe nach dem 1:8 eine Woche zuvor gegen Bockenau die richtige Reaktion gezeigt, betonte er und erklärte: „Wir haben kompakter gestanden und auf Nadelstiche gesetzt.“ Hauptnadelstecher war Ibrahim El-Saleh. „Es war überragend, was er geleistet hat. Er hat drei Traumtore geschossen. Alle drei waren Tore des Monats“, schwärmte Reidenbach, ehe er festhielt: „Ich habe gesagt, dass ich endlich Jungs mit Eiern brauche. Solche Jungs hatten wir diesmal auf dem Platz. Für die Moral war der Punkt wichtig.“

TuS Pfaffen-Schwabenheim – TuS Mörschied 0:3 (0:1). „Das schwächste Spiel in seiner Amtszeit“, habe der TuS Mörschied in der vergangenen Saison in Pfaffen-Schwabenheim abgeliert, erinnerte sich Mörschieds Coach Florian Galle mit Grausen und forderte Wiedergutmachung. Mit Erfolg. Galle bekam die perfekte Rehabilitation geliefert. „Wir sind – anders als zuletzt – von Anfang an richtig gut im Spiel gewesen und hatten in der ersten Halbzeit eine Flut an Torchancen“, berichtet der Coach. Ins Schwarze trafen die Mörschieder allerdings nur einmal. Thorben Hess nickte eine Ecke zum 0:1 ein (39.). Doch mit einem glänzenden Start in den zweiten Abschnitt bogen die Mörschieder in Richtung drei Punkte ab. Loris Michel gelang ein „hoher Ballgewinn“. Er brachte Niklas Munsteiner ins Spiel, der Marvin Kunz bediente, der wiederum vorm Tor cool blieb und das 2:0 erzielte (47.). Zwischen der 60. und 65. Minute haben wir dann etwas weniger getan, und da hätte das Spiel womöglich kippen können, aber Marius Faller war im rechten Moment da“, erzählt Galle. Keeper Faller verhinderte mit einem glänzenden Reflex den Anschluss. Niklas Munsteiner vollendete schließlich einen Konterangriff zum 3:0-Sieg (90.+3).