Andy Halili versuchte es in der Vorsaison bei zwei Landesligisten (TuS Hackenheim, Hassia Bingen). Richtig glücklich wurde er dabei nicht. Nun kickt er in der Fußball-Bezirksliga und markierte dort den ersten Treffer der Saison. Mehr noch: Mit seinem Doppelpack führte er die SG Weinsheim direkt mal an die Tabellenspitze.

SG Guldenbachtal – SG Weinsheim 0:5 (0:3).Die favorisierte SGW sendete in ihrem ersten Saisonspiel gleich ein Signal an die Konkurrenz. „Das Ergebnis darf aber nicht überbewertet werden“, hielt SGW-Trainer Andy Baumgartner den Ball flach. Er fügte an: „Wir haben etwas gebraucht, bis wir ins Spiel gefunden haben, haben es dann aber ganz ordentlich gemacht.“ Nach einer Unachtsamkeit der Guldenbachtaler Defensive erzielte Andy Halili (10.) den ersten Treffer der Saison. Auch beim zweiten Gegentreffer gab die Abwehrreihe der Hausherren nicht das beste Bild ab. Einen Freistoß der Gäste konnte SGG-Schlussmann Jannis Mörsdorf nicht entscheidend klären. Nico Kuß reagierte am schnellsten (41.) und schob ein. Noch vor dem Seitenwechsel traf Halili (45.) zur Vorentscheidung. „Im zweiten Durchgang hatten wir viel Ballbesitz, wurden aber nur noch selten wirklich zwingend. Für uns war es wichtig, mit einem positiven Ergebnis in die Runde zu starten“, resümierte der Weinsheimer Übungsleiter. Felix Frantzmann (52.) und Niklas Daugherty (87.) trafen im zweiten Abschnitt zum Endstand im Guldentaler Kerbespiel.

TSG Planig – TuS Winzenheim 1:1 (0:1). „Knackpunkt der Partie war unser Chancenwucher, den wir in den ersten 20 Minuten betrieben haben. Da hätten wir durchaus 2:0 führen müssen“, sagte TSG-Trainer Christoph Schenk, der einen richtig guten Auftakt seiner Mannschaft gesehen hatte, die sich aber nicht belohnte. Der TuS versteckte sich als Aufsteiger nicht und setzte einen Konter, den Vladimir Borovskij (36.) erfolgreich vollendete. „Der TuS Winzenheim hat ordentlich dagegengehalten. Ich gehe davon aus, dass die Winzenheimer eine richtig gute Rolle in der Saison spielen werden. Uns ist nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel eingefallen, wodurch ein Elfmeter zum Ausgleich her musste“, teilte Schenk mit. Brian Huth (87.) behielt die Nerven und verwandelte sicher. „Am Ende sind wir an unserer eigenen Effektivität gescheitert. Unterm Strich kann man von einem gerechten Ergebnis sprechen“, fasste der Planiger Trainer das Kerbespiel zusammen.

TuS Mörschied – SC Idar-Oberstein II 1:2 (0:1). Das Derby ging an die Gäste, für die Zugang Jan-Uwe Audri (35., 55.) doppelt traf. Niklas Munsteiner (80.) verkürzte.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 2:1 (0:1).„Ich betrachte den Sieg mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, war die Stimmung nach dem Last-minute-Sieg der SGM bei Trainer Kim-Noah Fuhr etwas getrübt. „Ich freue mich riesig darüber, dass wir uns für unseren Aufwand belohnt haben, auf der Kehrseite haben wir aber vier Verletzte in unseren Reihen“, erklärte der junge Coach, der sein Punktspieldebüt bei der Männermannschaft der SGM gab. Am schlimmsten traf es Fuhrs spielenden Trainerpartner Keven Lang-Lajendäcker, der mit einer Gehirnerschütterung vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Nach einer guten Anfangsphase der Hausherren gingen die Gäste durch Peter Frey (43.) in Führung. „Im zweiten Abschnitt haben wir taktisch umgestellt und es häufiger mit langen Bällen versucht, um das Pressing der Fürfelder zu überspielen“, berichtete Fuhr. Matthies Sander (64.) traf zunächst zum Ausgleich, ehe er mit der letzten Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit das umjubelte 2:1 erzielte. „Ein riesen Kompliment an die junge Mannschaft, die sich gegen alle Widerstände gewehrt hat“, fand der Merxheimer Trainer lobende Worte für seine Schützlinge.

SV Oberhausen – SC Birkenfeld 0:3 (0:2).„Aufgrund der ersten Hälfte ein verdienter Sieg für den SCB“, erklärte SVO-Spielertrainer André Müller und fügte hinzu: „Da hat uns in einigen Aktionen die körperliche Präsenz gefehlt, und wir haben die Birkenfelder durch einfache Ballverluste viel zu oft eingeladen.“ Nach dem Seitenwechsel ging ein Ruck durch das Spiel des Aufsteigers. „Wir waren deutlich besser im Spiel und näher am 1:2 als die Birkenfelder am 3:0. Gerade in Überzahl haben wir sie immer mehr hinten rein gedrückt, doch ein Konter hat letztendlich für die Entscheidung gesorgt“, berichtete Müller, der den Blick gleich wieder nach vorne richtete: „Auf die zweite Hälfte lässt sich aufbauen.“ Im ersten Durchgang trafen Roman Nagel (15.) und Niklas Schindler (28.) für den SCB, ehe Wladislaw Sontag (90.) das 3:0 draufsetzte. Kurz zuvor hatte Gästespieler Marius Jahke (85.) die Ampelkarte gesehen.

FSV BW Idar-Oberstein – SG Kirn/Kirn-Sulzbach 0:1 (0:0).„Wenn wir so jeden Sonntag auftreten, bin ich davon überzeugt, dass wir etliche Punkte holen werden“, war FSV-Trainer Dirk Reidenbach trotz der Auftaktniederlage mit der Leistung seines Teams zufrieden. Das entscheidende Tor fiel in der 83. Minute. Maximilian Kuhn brachte die SG Kirn auf die Siegerstraße. „Es gab generell nicht viele Torraumszenen. Dafür war das Spiel zu umkämpft. Unser Torwart hat uns mit einer Doppelparade im Spiel gehalten, doch auch wir hatten eine Großchance auf unserer Seite. Alles in allem wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen“, fasste Reidenbach zusammen.

TSV Bockenau – TuS Pfaffen-Schwabenheim 2:3 (1:2). „Auch wenn das Ergebnis sehr knapp klingt, haben wir das Spiel über weite Strecken beherrscht“, war TuS-Spielertrainer Beytullah Kurtoglu hochzufrieden. Trotzdem ging der TSV durch Julian Brückner (15.) in Führung. „Der TSV Bockenau hat genau zwei Torchancen gehabt, bei denen wir uns sehr naiv angestellt haben“, monierte Kurtoglu. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause drehte Benjamin Mayer (40., 45.) das Spielgeschehen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Kurtoglu die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt am gut parierenden TSV-Torwart Marcel Redschlag. Nach einer erneuten Unachtsamkeit der TuS-Hintermannschaft traf Michel Tressel (55.) zum Ausgleich. „Alles andere als ein Sieg wäre unverdient gewesen“, befand Kurtoglu. Fabian Seifert (75.) markierte das 3:2 der Gäste.

VfL Rüdesheim – Spvgg Nahbollenbach 0:2 (0:0).„Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte VfL-Vorsitzender Alexander Thomas und ergänzte: „Vielleicht ist es ein Dämpfer zur richtigen Zeit, damit die Jungs merken, dass die Bezirksliga kein Selbstläufer wird.“ Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Marius Kraft (46.) direkt nach Wiederanpfiff. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Kamer Yakut, dessen Schuss ans Lattenkreuz krachte. „Ansonsten ging nach vorne bei uns nicht viel“, erklärte Thomas. Kurz vor Schluss ließ Dennis Schug (86.) keinen Zweifel aufkommen, dass die Punkte nach Nahbollenbach gehen.