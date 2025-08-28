Das Kellerduell zwischen dem FSV Idar-Oberstein und dem TSV Bockenau hat es nicht nur aufgrund der Tabellensituation in der Bezirksliga in sich – auch eine Trainerpersonalie bringt Brisanz in die Partie.

Am Sonntag steht in der Fußball-Bezirksliga ein besonderes Duell an. Der FSV BW Idar-Oberstein empfängt den TSV Bockenau. Ein Spiel, das für FSV-Trainer Dirk Reidenbach weit mehr als nur ein Duell um drei Punkte bedeutet.

Der 55-Jährige trifft erstmals als Gegner auf seinen Ex-Verein, mit dem er einst einen viel umjubelten Doppelaufstieg von der B-Klasse bis in die Bezirksliga feierte. „Die Zeit in Bockenau war für mich als Cheftrainer meine erfolgreichste Zeit. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und durfte mit einer guten Truppe Erfolge feiern“, blickt Reidenbach zurück. Doch die gemeinsame Geschichte endete abrupt: Im Frühjahr wurde er freigestellt, der TSV kämpfte sich unter neuer Führung in letzter Minute zum Klassenverbleib.

„Ich erwarte einen echten Abnutzungskampf.“

Dirk Reidenbach

In der aktuellen Spielzeit gibt es für beide Teams bislang wenig Grund zur Euphorie. Der FSV steht mit nur einem Punkt aus vier Partien auf dem drittletzten Platz, der TSV ist sogar noch punktlos. „Im direkten Duell wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Keine Mannschaft darf sich Fehler erlauben und ins Hintertreffen geraten“, mahnt Reidenbach. Dass er seine ehemalige Mannschaft bestens kennt, könnte zum Trumpf werden: „Ich weiß, wie die Jungs auf der Gegenseite ticken, und werde mein Team dementsprechend einstellen. Ich erwarte einen echten Abnutzungskampf.“

TSV-Trainer Jannik Huber, der im Sommer das Zepter übernahm, setzt auf Kontinuität und Verjüngung – auch wenn die Resultate bisher ausbleiben. Er sagt: „Durch die Verjüngung unseres Teams litten die Ergebnisse in den ersten Spielen. Das Ganze benötigt Zeit, aber das ist der Weg, den der Verein gehen will.“ Hinzu kommen Verletzungssorgen. „Der Krankenstand war nicht optimal, wir mussten einige Ausfälle verkraften.“ Den Fokus auf das Sportliche will Huber dennoch wahren: „Wir versuchen auszublenden, wer auf uns zukommt. Wir werden dieses Spiel vorbereiten wie jedes andere auch. Da wird es vor allem auf die Spielanalyse ankommen.“ Er erwartet ein körperliches Spiel: „Wir werden uns wehren müssen, um bestehen zu können. Ich erwarte, dass meine gestandenen Spieler vorneweg gehen.“

„Wir haben eine Siegermentalität reinbekommen, und die fordern wir auch in jedem Training ein.“

Kim Fuhr

Bereits am Samstag wird es in einem Birkenfelder Duell zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem SC Birkenfeld zur Sache gehen. Ebenfalls am Samstag empfängt die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Die SGM legte einen hervorragenden Start hin und holte neun von zwölf möglichen Punkten. Trainer Kim Fuhr zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung seines Kollektivs: „Das Teamgefüge hat sich schnell gefunden. Wir haben eine Siegermentalität reinbekommen, und die fordern wir auch in jedem Training ein. Bei uns geht es immer um den Wettkampf.“ Besonders hebt er den Fitnesszustand seines Teams hervor: „Dadurch können wir Spiele auch in der Endphase entscheiden.“

Dennoch mahnt Fuhr zur Vorsicht: „Ich halte viel vom TuS Pfaffen-Schwabenheim und erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Wir haben keine Ausfälle und können mit voller Kapelle die Aufgabe angehen.“ Der TuS konnte zuletzt den SV Oberhausen mit 4:0 schlagen, zeigt sich jedoch bisher zu inkonstant.

SG Guldenbachtal ist das Überraschungsteam

Am Sonntag empfängt die SG Guldenbachtal Tabellenführer TSG Planig. Die Hausherren zählen zu den Überraschungsteams der Saison und zeigten mehrfach, dass sie auch gegen favorisierte Gegner bestehen können. Die Planiger stehen mit zehn Punkten ganz oben und reisen mit breiter Brust an. Allerdings in dem Wissen, dass die SG ein unangenehmer Gegner ist, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht.

In Mörschied trifft der heimische TuS auf die SG Weinsheim, die vergangenen Sonntag ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Die Palmstein-Elf wird auf Wiedergutmachung aus sein, doch Mörschied ist bekannt dafür, vor allem zu Hause schwer zu knacken zu sein. Die Gastgeber haben erst drei Punkte gesammelt und wollen mit einem Sieg in der Saison ankommen.

Spannung verspricht auch das Aufsteigerduell zwischen dem SV Oberhausen und dem TuS Winzenheim. Während der TuS unter Trainer Ercan Ürün mit sieben Zählern einen respektablen Start hingelegt hat, wartet der SVO noch immer auf den ersten Punktgewinn. Die Gäste gehen favorisiert ins Spiel, dürfen den Druck beim Gastgeber aber nicht unterschätzen.

VfL Rüdesheim tut sich schwer

Ein interessanter Vergleich steht zwischen der heimstarken SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und dem SC Idar-Oberstein II an. Die Zweitvertretung reist mit neun Punkten im Gepäck an. Die Fürfelder werden auf ihre Heimstärke setzen und versuchen, dem spielerisch starken SC Paroli zu bieten.

Abgeschlossen wird der Spieltag mit der Partie zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Die Rosengarten-Elf tut sich in der neuen Liga bislang schwer und hat erst einen Punkt geholt. Ganz anders läuft es bei der SG. Als Absteiger aus der Landesliga haben sich die Kirner mit drei Siegen aus vier Spielen direkt oben eingefunden und streben den direkten Wiederaufstieg an. Die Rollen sind klar verteilt, doch der VfL wird kämpfen, um sich zu befreien. Und die Kirner tun sich auswärts schwerer als zu Hause.